El proyecto de reforma laboral impulsa un esquema para formalizar más empleos

A mitad de camino

El borrador se queda a mitad de camino en la necesaria descentralización de la negociación colectiva, advierte. “Establecer que un convenio de nivel más descentralizado (por ejemplo, de empresa) prevalezca sobre el convenio más centralizado (el del sector al que pertenece la empresa) sirve de poco si los únicos habilitados a negociar ambos convenios son las cúpulas sindicales y empresariales. El gran paso transformador es romper con el monopolio que actualmente detentan las cúpulas. Esto es, hay que permitir que el convenio a nivel de empresa lo puedan celebrar los propios trabajadores con su empleador”, fundamenta el instituto. Para salir de la petrificación en la que se encuentra la negociación colectiva hay que establecer que para las microempresas (hasta 10 trabajadores) el convenio sectorial no se aplica, sino que operan sólo las leyes laborales y lo que acuerden sus trabajadores con el empleador, sostiene la entidad que dirige el economista Jorge Colina. Para las PyME habilitar a los trabajadores de cada empresa a negociar su propio acuerdo sin necesidad de autorización del sindicato de actividad. Se puede prever que esta regla se aplica en la medida que dicho sindicato tenga un convenio colectivo ultraactivo. Esto es, un convenio colectivo vencido pero que sigue vigente por la cláusula de ultraactividad que impone la Ley de Negociación Colectiva.