Jaldo inauguró obras de iluminación en León Rougués y Santa Rosa
Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó la comuna de León Rougués y Santa Rosa, al sur de la provincia, donde inauguró obras de infraestructura y seguridad junto al vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; y gran parte del Gabinete provincial. Se trata de tres kilómetros de iluminación sobre la Ruta Nacional N° 38, un pórtico de ingreso, el centro de monitoreo con 93 cámaras, cinco cuadras de pavimento articulado y la plazoleta San José.

Jaldo destacó que la gestión provincial continúa recorriendo y fortaleciendo el interior. “Muy contento de poder recorrer este hermoso departamento de Monteros, concretamente en una comuna del interior profundo como es León Rougués y Santa Rosa. Hemos venido, como lo hacemos desde el primer día de gestión, a seguir fortaleciendo la gestión en la totalidad de los municipios y en las 93 comunas rurales”, expresó.

La Ruta 38

El gobernador subrayó la importancia de las obras inauguradas. “Hemos dejado habilitado un alumbrado público muy importante sobre la Ruta 38, que tiene que ver con cuidar vidas, no solo de quienes viven en León Rougués, sino también de quienes transitan por una ruta muy concurrida y peligrosa. Habilitamos casi tres kilómetros de alumbrado público donde se une la ciudad de Monteros con León Rougués”, explicó.

En materia de seguridad, señaló: “Hoy se cuenta con 92 cámaras y un centro de monitoreo inaugurado a nuevo. La tecnología en materia de seguridad que antes estaba reservada para las grandes ciudades hoy está llegando al interior y a las comunas. Esto significa reforzar la seguridad, ya que el centro de monitoreo está conectado directamente con la Policía y trabajan de común acuerdo en tareas preventivas”.

Además, Jaldo resaltó la ejecución de obras de pavimento articulado y espacios públicos.

