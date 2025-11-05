Jaldo inauguró obras de iluminación en León Rougués y Santa Rosa

En materia de seguridad, señaló: “Hoy se cuenta con 92 cámaras y un centro de monitoreo inaugurado a nuevo. La tecnología en materia de seguridad que antes estaba reservada para las grandes ciudades hoy está llegando al interior y a las comunas. Esto significa reforzar la seguridad, ya que el centro de monitoreo está conectado directamente con la Policía y trabajan de común acuerdo en tareas preventivas”.