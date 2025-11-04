Secciones
Jaldo reunió a intendentes para evaluar la gestión y proyectar los próximos dos años de gobierno

La reunión permitió analizar los logros alcanzados en los primeros dos años de gestión, definir metas para el futuro y reforzar el compromiso con el desarrollo del interior tucumano.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo convocó este martes a intendentes a una reunión en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros. Participaron Graciela Gutiérrez (Alderetes), Jorge Leal (Burruyacú), Gimena Mansilla (Aguilares), Gonzalo Monteros (Banda del Río Sali), Enrique Orellana (Famaillá), Raquel Graneros (Graneros), Francisco Serra (Monteros), Marta Albarracín (Lules), Marta Najar (Las Talitas), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Francisco Caliva (Tafi del Valle), Antonio Moreno (Trancas), Elvio Salazar (Simoca) y el interventor de Alberdi, Guillermo Norry.

“Luego de que el Gobernador reuniera, la semana pasada, a su gabinete ampliado para evaluar los dos años de gestión de gobierno, hoy nos tocó con los intendentes de nuestro espacio político, donde evaluamos primero los dos años de gestión y la proyección para los dos siguientes”, señaló el ministro Darío Monteros.

El funcionario destacó que, tras una primera etapa de "tranquilidad política", comienza un nuevo ciclo donde “la política va a tallar en cada una de las localidades y jurisdicciones”.

No obstante, subrayó que el balance del encuentro fue altamente positivo "por toda la gestión de obras y servicios que hemos venido brindando". "Los intendentes plantearon inquietudes de sus jurisdicciones con necesidades que vamos a trabajar junto a cada uno de ellos, tal como nos instruyó el Gobernador”, expresó.

En la reunión también se analizaron los resultados de las últimas elecciones. “Agradecemos a los ciudadanos de Tucumán, que nos dieron más de 510 mil votos y nos ha catapultado a nivel nacional como la provincia donde mayor voto ha sacado en nombre del peronismo, producto de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo”, remarcó Monteros.

Asimismo, el ministro valoró la tarea conjunta en el interior: “Hoy hemos resaltado el producto de la gestión que viene haciendo cada uno de los intendentes y los 93 comisionados comunales, con el acompañamiento de concejales y legisladores”.

Finalmente, Monteros reafirmó el rumbo de trabajo del gobierno provincial: “Sabemos que tenemos que redoblar los esfuerzos y el compromiso de seguir trabajando por el Tucumán que quiere nuestro gobernador: un Tucumán con crecimiento en obra, con más servicios y con paz social. Vamos a profundizar la gestión de gobierno en el interior de la provincia”, concluyó.

