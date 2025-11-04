Elisa Carrió: “Guillermo Francos era la única figura realmente sensata del gabinete”

La exdiputada nacional Elisa Carrió expresó su pesar por la salida de Guillermo Francos del Gobierno nacional, a quien definió como “la única figura realmente sensata del gabinete”.
“Nadie tiene que cuestionar la conformación de un gabinete. El Presidente ganó las elecciones, tiene el derecho de conformarlo como quiera y tiene seis meses para dar resultados”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica en declaraciones a Radio Del Plata.
Carrió destacó la trayectoria política de Francos y su “enorme manejo de situaciones difíciles”. “Lo lamento muchísimo. Reconozco en la figura de Francos la única figura realmente sensata del gabinete”, afirmó.
La exlegisladora reveló además que había tenido contacto con el exjefe de Gabinete por temas administrativos.
“Le mandé una carta documento para que asigne partidas en materia de Garrahan y Discapacidad bajo apercibimiento de ley, porque si no entraba en desobediencia. Me comunicó el viernes antes de las elecciones que había tomado la decisión administrativa. Me pidió reserva, yo la mantuve, pero él cumplió con la ley”, relató.
Carrió pidió reconocer a Francos por su “enorme experiencia política” y su compromiso institucional.
“No tengo ganas de hablar porque me va a querer convencer de ser de La Libertad Avanza”
Durante la entrevista, Carrió también se refirió a otras figuras del arco político. Aclaró que ya no mantiene diálogo con Mauricio Macri, y que mantiene afecto por Diego Santilli, recientemente designado ministro del Interior.
“A Santilli no estoy de acuerdo con dónde está, pero lo quiero igual que a Patricia (Bullrich)”, señaló.
En tono irónico, agregó:
“Santilli se va a llevar bien con todos, es una persona cariñosa. Pero no tengo ganas de hablar porque me va a querer convencer de ser de La Libertad Avanza, y no voy a serlo”.