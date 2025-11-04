La China Suárez vuelve al país con los hijos que tiene con Benjamín Vicuña

La China Suárez prepara su regreso a la Argentina luego de más de un mes en Turquía, donde se instaló junto a Mauro Icardi y sus tres hijos. La actriz dejará por unos días la tranquilidad de Estambul para cumplir compromisos profesionales y, al mismo tiempo, podría tener un cara a cara con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.
El periodista Guido Záffora reveló en el programa DDM (América TV) que la artista viajará la próxima semana a Buenos Aires acompañada de los niños, tras una estadía de más de 40 días en el exterior. “La China Suárez llega la semana que viene. Tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La hija del fuego, la serie que antes se llamaba Bastarda”, contó.
Además, el panelista anticipó que existe la intención de que Suárez y Vicuña mantengan una conversación en persona. “Van a intentar que se encuentren, charlen, se pongan de acuerdo, limen asperezas. Yo creo que hay cosas irreconciliables, pero la clave son los hijos”, señaló.
El reencuentro entre ambos no sería sencillo. La relación entre la actriz y el actor chileno se tensó meses atrás, luego de que Suárez publicara un mensaje en redes sociales acusando a Vicuña de ser un mal padre y tener una adicción, lo que derivó en que solo se comunicaran a través de sus abogados.
Záffora agregó que Vicuña no ve personalmente a sus hijos desde hace 40 días, aunque mantiene contacto mediante videollamadas. “Está sufriendo, la pasa mal. Confirmó que se irá de vacaciones con ellos a Uruguay y que tiene varios viajes planeados. Van a acordar un nuevo régimen de visitas”, detalló.
La palabra de Benjamín Vicuña
El regreso de Suárez coincide con las declaraciones que Vicuña brindó recientemente en el programa Podemos Hablar (Chilevisión), donde se sinceró sobre la distancia con sus hijos. “No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, reconoció.
El actor explicó que la separación geográfica le resulta difícil de sobrellevar. “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego todo volverá a la normalidad”, expresó.
Con visible tristeza, agregó: “No me parece justo, pero no por mí, sino por mis hijos. Es algo nuevo, complicado, que no estaba en mi radar. Me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos. Los echo mucho de menos; hablo todos los días con ellos por teléfono”.
Vicuña también se refirió a la falta de acuerdos con Suárez: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos. Esto generó una dinámica superdifícil. Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven sus hijos, no es un problemita, es un problema grave”.
A pesar de todo, el actor sostuvo una postura conciliadora: “Así y todo, termino cediendo. Creo que mis hijos tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que merecen estar con sus hermanos y en su colegio, en Argentina”.
Con este viaje, la China Suárez no solo volverá a la escena pública con el estreno de su nueva serie, sino también al centro de una historia personal cargada de emociones, conflictos y decisiones familiares que aún buscan equilibrio.