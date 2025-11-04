La China Suárez vuelve al país con los hijos que tiene con Benjamín Vicuña

La China Suárez prepara su regreso a la Argentina luego de más de un mes en Turquía, donde se instaló junto a Mauro Icardi y sus tres hijos. La actriz dejará por unos días la tranquilidad de Estambul para cumplir compromisos profesionales y, al mismo tiempo, podría tener un cara a cara con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.