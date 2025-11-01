"Se sintió traicionada": la foto que deasató la pelea entre la China Suárez y Lali Espósito

La tensa relación entre Lali Espósito y la China Suárez, dos referentes del espectáculo argentino, escaló a un nuevo y sonoro capítulo. El alejamiento entre ambas, que había tomado estado público meses atrás a raíz de una fotografía muy comentada, encontró un nuevo escenario. El reciente encuentro ocurrió en Madrid, ciudad en la que ambas actrices coincidieron por razones distintas a su conflicto.
A principios de octubre, Lali dio un vibrante show en la capital española y algunos de sus flamantes asistentes fueron Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Luciano Castro. Sin embargo, la ausencia de la China Suárez fue notoria ya que ella también estaba en la ciudad, curiosamente de viaje con Mauro Icardi. ¿Por qué, entonces, decidió no asistir al reencuentro con su vieja amiga?
Los motivos del distanciamiento entre Lali Espósito y la China Suárez
El periodista Juan Etchegoyen reveló el motivo detrás de la ruptura entre Lali y la China. La clave no fue un simple desencuentro, sino un quiebre profundo con un nombre: la foto de Lali junto a Wanda Nara. Etchegoyen detalló que, hace semanas, la China Suárez estuvo en Madrid junto a Mauro Icardi y su peluquero, Juanma Cativa, un amigo y confidente de ambas.
Cativa intentó mediar y "reconciliarlas después de esa foto de Wanda con Lali y que a la China no le gustó nada", según el relato del periodista. Al parecer, la "simple postal" fue suficiente para dinamitar un lazo forjado desde los doce años, cuando compartían vida y complicidad en los tiempos de Rincón de Luz. La China se sintió "traicionada" y cortó la relación tras ver la imagen.
El nivel de cercanía que manejaban incluía hasta un pacto adolescente relacionado con "Cachete Sierra": la que recibía su atención, obligaba a la otra a apartarse. No obstante, el problema real llegó años después, a través de redes sociales. La respuesta de la China a Cativa en Madrid fue definitiva y se habría resumido en un tajante: "Prefiero quedarme en el hotel con Mauro, no me interesa volver a tener esa relación".