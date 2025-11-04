El rompecabezas de Federico van Mameren: “Ninguno innova ni piensa en vos”

“En unos minutos más, Carolina Serveto le va a preguntar a Jacobo Cohen Imach, ¿cómo es que pasa tanto tiempo en el mismo lugar si no se aburre? Y Jacobo Cohen Imach le va a contestar que no, que al contrario, y que todo el tiempo no hace lo mismo, que es como si no estuviera en el mismo lugar, a pesar de que está hace ya creo que 25 años en Mercado Libre. Le cuenta que aparecen problemas y que los problemas son desafíos para mejorarlos. Cuenta que emprender es innovar. Cuenta que lo que le va surgiendo todos los días son nuevas oportunidades y está en el mismo lugar y está hace mucho tiempo y todo es distinto”, afirmó Federico van Mameren al inicio de su editorial en Panorama Tucumano.
A partir de ese ejemplo, el conductor trazó un paralelismo con el periodismo: “A veces en el periodismo nos pasa algo parecido, no tenemos dos días iguales. Todos los días son diferentes porque hay ganas, porque hay pasión, porque hay interés por enfrentar los desafíos, porque está bueno poner la mirada en el otro y saber qué es lo que el otro espera. Bueno, tengo una mala noticia. Nada de eso hacen los empresarios del transporte, hace la intendenta (Rossana) Chahla, lo ha hecho el ex intendente (Domingo) Amaya, el ex intendente (Germán) Alfaro, los concejales que estuvieron en aquella época, los concejales que están en este periodo, los empresarios. Ninguno innova, ninguno piensa en vos, ninguno está preocupado específicamente por encontrarle la vuelta a este problema”.
“No se les cae una sola idea en función tuya, en función de solucionarte tu problema. Y mientras tanto, surgen y crecen los otros medios de transporte, porque eso que se llama transporte público de pasajeros no es un interés público”. “Sí se les cae una idea. Hay que aumentar el precio, hay que pedir más subsidios y listo. Y ahí termina toda la historia”.
Luego, retomó la referencia inicial al ejecutivo de Mercado Libre para destacar el contraste entre el espíritu emprendedor y la falta de creatividad local. “Bueno, Cohen Imach dice lo contrario, ¿no? Dice que él admira a muchos emprendedores tucumanos que piensan en Tucumán y que piensan en el futuro. Bueno, no es el caso del transporte público de pasajero”.
“Con empresarios y políticos sin ideas, Tucumán no puede crecer. Y cuando hacemos estos planteos, lo primero que hace el sector público es decir, 'la prensa lo que busca es deteriorar a Tucumán'. Y lo cierto, o por lo menos los hechos nos dicen que en estos últimos 20 años ningún funcionario público y ninguno de los empresarios estuvo pensando en vos, solamente pensó en cómo embolsar más subsidios y cómo encarecer más el precio del viaje sin encontrar una solución a un problema que ya lleva varias décadas sin solución”.