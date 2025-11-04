El rompecabezas de Federico van Mameren: “Ninguno innova ni piensa en vos”

A partir de ese ejemplo, el conductor trazó un paralelismo con el periodismo: “A veces en el periodismo nos pasa algo parecido, no tenemos dos días iguales. Todos los días son diferentes porque hay ganas, porque hay pasión, porque hay interés por enfrentar los desafíos, porque está bueno poner la mirada en el otro y saber qué es lo que el otro espera. Bueno, tengo una mala noticia. Nada de eso hacen los empresarios del transporte, hace la intendenta (Rossana) Chahla, lo ha hecho el ex intendente (Domingo) Amaya, el ex intendente (Germán) Alfaro, los concejales que estuvieron en aquella época, los concejales que están en este periodo, los empresarios. Ninguno innova, ninguno piensa en vos, ninguno está preocupado específicamente por encontrarle la vuelta a este problema”.