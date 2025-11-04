Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Hoy, en "Panorama Tucumano": entrevista con Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hoy, en Panorama Tucumano: entrevista con Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre
Hace 2 Hs

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play, contará con una entrevista exclusiva al vicepresidente de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach, una de las figuras clave detrás del crecimiento del gigante tecnológico en América Latina.

El abogado tucumano abordará los desafíos de la innovación, el futuro de las nuevas tecnologías y su historia dentro de una de las empresas más influyentes del continente.

Antes, al inicio del programa, Federico Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas TucumánBuenos AiresMercado Libre
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
5

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Comentarios