Hoy, en "Panorama Tucumano": entrevista con Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre

Esta noche, en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play, contará con una entrevista exclusiva al vicepresidente de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach, una de las figuras clave detrás del crecimiento del gigante tecnológico en América Latina.
El abogado tucumano abordará los desafíos de la innovación, el futuro de las nuevas tecnologías y su historia dentro de una de las empresas más influyentes del continente.
Antes, al inicio del programa, Federico Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).