El Vaticano pide no llamar “Corredentora” a la Virgen María

Maternidad divina

“Generalmente lo han presentado de dos maneras precisas: en relación con la maternidad divina, en cuanto María como madre ha hecho posible la redención realizada en Cristo, o bien en referencia a su unión con Cristo junto a la cruz redentora”, evoca el texto. Destaca, además, que el Concilio Vaticano II, en el que hubo una enorme discusión sobre el tema, finalmente “evitó utilizar el título de Corredentora por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas”. Y que San Juan Pablo II (1978-2005) lo utilizó “al menos en siete ocasiones, relacionándolo especialmente con el valor salvífico de nuestro dolor ofrecido junto al de Cristo, al cual se une María sobre todo en la cruz”. “Según se explica el objetivo es ofrecer una clarificación teológica sobre ciertos títulos y expresiones marianas que, con el paso del tiempo, han suscitado debates dentro y fuera de la Iglesia”, explica el medio.