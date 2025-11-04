Efecto EEUU: Milei cancela la instalación de un nuevo radiotelescopio chino en San Juan

El gobierno de Javier Milei resolvió frenar la instalación de un nuevo radiotelescopio chino en Argentina y dar por terminada la participación del país en el proyecto internacional de observación espacial impulsado por Beijing. La decisión implica cancelar el avance del Radiotelescopio Argentino Chino (CART), que estaba previsto construirse en El Leoncito, San Juan, como parte de una red global de radares de espacio profundo acordada durante el gobierno kirchnerista.
La antena, de grandes dimensiones, iba a ser la segunda instalación de este tipo en territorio argentino, ya que China mantiene activa otra base similar en Neuquén, observada con atención por Estados Unidos (EEUU) debido a su posible uso con fines militares.
Estos radares forman parte de la expansión del sistema científico-militar que China impulsa en países con los que mantiene una estrecha relación política y económica, mediante acuerdos de cooperación e inversión. La ampliación de esta red había generado advertencias por parte del gobierno estadounidense, que la consideraban un riesgo para la seguridad regional.
En medio de su estrecha relación con la administración de Donald Trump, la administración libertaria decidió desactivar el proyecto. Desde el inicio de la gestión, se revisó el convenio que otorgaba a China el control operativo de las instalaciones. Incluso, el año pasado se realizó una inspección en la base de Neuquén con la participación de funcionarios, científicos y académicos argentinos, quienes debieron solicitar una autorización especial para acceder.
El Ejecutivo nacional también ordenó detener en la Aduana los materiales enviados desde China para completar la construcción del radar de El Leoncito. “Esos envíos tenían irregularidades y ninguna autoridad china se hizo responsable”, explicó una fuente oficial. Además, el gobierno resolvió no renovar el convenio entre el Conicet y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que venció en junio y habilitaba la instalación del nuevo equipo.
La decisión provocó reclamos del Consejo Superior de la UNSJ, que defendió el carácter científico del proyecto y recordó que formaba parte de más de tres décadas de cooperación entre Argentina y China, desarrollada por el Observatorio Astronómico Félix Aguilar junto con la Academia de Ciencias de China (CAS), consignó el sitio Infobae.
El acuerdo original había sido firmado en 2015, durante la gestión de Cristina Kirchner, entre la UNSJ, el Conicet, la CAS, los Observatorios Astronómicos Nacionales de China (NAOC) y el gobierno de San Juan. El proyecto contemplaba una inversión de alrededor de U$S350 millones, con una antena principal de 40 metros de diámetro y un reflector secundario de más de cuatro metros. Aunque un grupo de científicos chinos llegó al país a fines de junio, la decisión oficial de frenar la obra ya estaba tomada.
Según la descripción técnica del propio proyecto CART, el radiotelescopio se componía de cuatro elementos principales: la antena, el sistema de posicionamiento, el receptor y el sistema de adquisición y procesamiento de datos.