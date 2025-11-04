Efecto EEUU: Milei cancela la instalación de un nuevo radiotelescopio chino en San Juan

El acuerdo original había sido firmado en 2015, durante la gestión de Cristina Kirchner, entre la UNSJ, el Conicet, la CAS, los Observatorios Astronómicos Nacionales de China (NAOC) y el gobierno de San Juan. El proyecto contemplaba una inversión de alrededor de U$S350 millones, con una antena principal de 40 metros de diámetro y un reflector secundario de más de cuatro metros. Aunque un grupo de científicos chinos llegó al país a fines de junio, la decisión oficial de frenar la obra ya estaba tomada.