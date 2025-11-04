Un experto advierte sobre el poder del narcotráfico en Río de Janeiro: "La capacidad de fuego es inimaginable"

La violencia vinculada al narcotráfico en Brasil sigue en aumento. En Río de Janeiro, la organización criminal Comando Vermelho (CV) -una de las más poderosas del país- “prometió represalias” y encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el abogado Carlos Broitman, especialista en temas de narcotráfico, analizó la situación en una entrevista con LN+ y lanzó una advertencia contundente: “La capacidad de fuego de esta banda es inimaginable.”