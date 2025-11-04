Secciones
Mundo

Un experto advierte sobre el poder del narcotráfico en Río de Janeiro: "La capacidad de fuego es inimaginable"

El abogado Carlos Broitman analizó la escalada de violencia en Brasil y aseguró que el conflicto “no tiene solución si no se aplica mano dura”.

TERROR EN RÍO DE JANEIRO. El plan del Comando Vermelho para controlar el territorio. TERROR EN RÍO DE JANEIRO. El plan del Comando Vermelho para controlar el territorio. FOTO/AFP.
Hace 1 Hs

La violencia vinculada al narcotráfico en Brasil sigue en aumento. En Río de Janeiro, la organización criminal Comando Vermelho (CV) -una de las más poderosas del país- “prometió represalias” y encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el abogado Carlos Broitman, especialista en temas de narcotráfico, analizó la situación en una entrevista con LN+ y lanzó una advertencia contundente: “La capacidad de fuego de esta banda es inimaginable.”

Broitman explicó que el conflicto en Río de Janeiro supera los límites de lo que se conoce públicamente. “No hay una comprensión total de lo que pasa en Río. Hasta trajeron armas de los Balcanes”, señaló, en referencia al ingreso de armamento pesado desde esa región europea.

Durante los allanamientos realizados en el complejo de favelas Penha, las autoridades brasileñas encontraron también un fusil FAL de fabricación argentina, lo que confirma la extensión internacional de las redes de tráfico.

El abogado sostuvo que detrás de estos enfrentamientos existe un enorme mercado negro de armas y tecnología militar, que no solo alimenta la violencia sino que la profesionaliza: “Hay un mercado negro para comprar armas y drones que puede llegar a comercializar hasta US$500 millones. Por eso en Brasil muchas personas murieron a sangre y fuego”.

Consultado sobre la posibilidad de encontrar una salida pacífica, Broitman fue categórico: “Esto no tiene solución si no se aplica mano dura. Por otro lado, este problema tiene su incumbencia política”.

El especialista advirtió que el contexto judicial brasileño enfrenta un dilema entre el garantismo penal y la seguridad pública. “Cuando se pone en peligro la vida de terceros y se pone en riesgo la seguridad pública, el garantismo tiene un límite”, afirmó.

Incluso fue más allá al considerar la necesidad de una intervención internacional: “En mi opinión, en casos como lo que está pasando en Río, lo mejor sería llamar a una intervención de Estados Unidos”.

Para Broitman, el narcotráfico en Brasil no solo representa un desafío policial, sino un entramado con profundas conexiones políticas, económicas y judiciales.

“Lamentablemente, en estos episodios de violencia muchos murieron a sangre y fuego”, concluyó el abogado, al describir un panorama que -según sus palabras- parece no tener solución a corto plazo.

Temas BrasilRío de JaneiroNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terror en Río de Janeiro: una madre relató que decapitaron a su hijo y colgaron la cabeza en un árbol

Terror en Río de Janeiro: una madre relató que decapitaron a su hijo y colgaron la cabeza en un árbol

Violencia en Río de Janeiro: la historia del Comando Vermelho, una de las bandas más poderosas de Brasil

Violencia en Río de Janeiro: la historia del "Comando Vermelho", una de las bandas más poderosas de Brasil

Río de Janeiro: el código secreto de los narcos para avisar en las favelas que llega la Policía

Río de Janeiro: el código secreto de los narcos para avisar en las favelas que llega la Policía

Quién es Doca, el jefe narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord en Río de Janeiro

Quién es Doca, el jefe narco del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord en Río de Janeiro

Horror en Río de Janeiro: cómo murió “Japinha do CV”, la narcoinfluencer vinculada al Comando Vermelho

Horror en Río de Janeiro: cómo murió “Japinha do CV”, la narcoinfluencer vinculada al Comando Vermelho

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
5

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Comentarios