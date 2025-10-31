Secciones
El Gobierno de Milei oficializó el aumento de presupuesto para hospitales y personal de la salud

El Hospital Garrahan será el principal beneficiado, con una asignación de $20.180 millones.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei dispuso este viernes un incremento del presupuesto destinado a los hospitales nacionales y al personal de salud pediátrica.

La medida apunta a fortalecer la atención hospitalaria como así también mejorar las condiciones salariales del personal asistencial y no asistencial, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por un año para residencias médicas y servicios pediátricos.

Esta normativa, que fue publicada a través de la Decisión Administrativa 29/2025 del Boletín Oficial, establece una readecuación de partidas por $35.832 millones pertenecientes afondos que provienen de una reducción en los créditos asignados a Obligaciones del Tesoro.

Aumento de presupuesto para hospitales y personal de la salud

El Hospital Garrahan será el principal beneficiado, con una asignación de $20.180 millones. También recibirán refuerzos económicos los hospitales de alta complejidad El Cruce, SAMIC El Calafate y Dr. René Favaloro, que en conjunto obtendrán más de $3.380 millones. A su vez, se destinarán $5.110 millones al programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales.

La decisión administrativa contempla además $7.160 millones en gastos figurativos para organismos descentralizados. Entre ellos figuran el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte, el Hospital Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.

