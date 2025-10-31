El Gobierno de Milei oficializó el aumento de presupuesto para hospitales y personal de la salud

El Hospital Garrahan será el principal beneficiado, con una asignación de $20.180 millones. También recibirán refuerzos económicos los hospitales de alta complejidad El Cruce, SAMIC El Calafate y Dr. René Favaloro, que en conjunto obtendrán más de $3.380 millones. A su vez, se destinarán $5.110 millones al programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales.