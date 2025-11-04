El ex de Lourdes Fernández, de Bandana, seguirá tras las rejas: "Una dinámica reiterada de agresiones, manipulación y aislamiento"

Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, continuará detenido. Así lo resolvió el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47, que dictó este martes el procesamiento con prisión preventiva del acusado por una serie de delitos vinculados a la violencia de género. El juez consideró acreditado un patrón sistemático de agresiones físicas y psicológicas, así como conductas de control y manipulación hacia la artista.
La resolución judicial sostiene que los hechos investigados no se tratan de episodios aislados, sino de una “dinámica reiterada de violencia, manipulación y aislamiento”. En consecuencia, García Gómez fue procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas, según publicó Infobae.
La investigación reveló que Lourdes Fernández fue encontrada en una situación de vulnerabilidad y aislamiento, tras haber permanecido retenida en el domicilio del acusado durante un período prolongado. El fallo destaca que el comportamiento del imputado responde a un patrón sostenido de violencia, con antecedentes en el fuero penal contravencional.
El documento cita especialmente dos causas previas: una tramitada en el Juzgado PCyF Nº13 por lesiones leves y otra en el Juzgado PCyF Nº24 por amenazas, donde ya se habían registrado incidentes de agresión y hostigamiento.
El magistrado también señaló que García Gómez violó reiteradamente las órdenes judiciales de restricción y las medidas de alejamiento vigentes, agravando el riesgo para la víctima. En paralelo, dispuso un embargo sobre sus bienes por $15.000.000 y ordenó la continuidad de las medidas de protección integral hacia Lourdes Fernández.
El abogado Yamil Castro Bianchi, representante de la familia de la víctima, celebró la resolución como “un paso fundamental para garantizar la seguridad de Lourdes Fernández y visibilizar la necesidad de una respuesta judicial con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43, a cargo de Silvana Russi, ya había rechazado la semana pasada el pedido de excarcelación presentado por la defensa. En su dictamen, la fiscal incorporó un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos profesionales entrevistaron a la cantante.
El informe alertó sobre la existencia de “una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia”, y describió el vínculo como “un caso de entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”, evaluando el riesgo como alto.
El juez Diego Javier Slupski respaldó la postura de la fiscal y destacó las conclusiones de la Oficina de Violencia Doméstica, que advirtió la complejidad del caso y el peligro persistente para la víctima. En su fallo, además, subrayó la actitud del acusado durante la investigación:
“No es posible soslayar que en dos ocasiones ocultó y negó al personal policial la presencia de la víctima. Solo pudo darse con Lourdes Fernández al ordenarse el allanamiento y registro del inmueble del encausado y de los espacios comunes del edificio”.
Mientras tanto, Lourdes Fernández, que retomó recientemente su agenda profesional, grabó un mensaje dirigido a sus seguidores: “Siento que me debo a mi público”.
El caso, que mantiene en vilo al mundo del espectáculo, representa un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de una respuesta judicial firme y con perspectiva de género frente a la violencia contra las mujeres.