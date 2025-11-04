El ex de Lourdes Fernández, de Bandana, seguirá tras las rejas: "Una dinámica reiterada de agresiones, manipulación y aislamiento"

Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, continuará detenido. Así lo resolvió el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47, que dictó este martes el procesamiento con prisión preventiva del acusado por una serie de delitos vinculados a la violencia de género. El juez consideró acreditado un patrón sistemático de agresiones físicas y psicológicas, así como conductas de control y manipulación hacia la artista.