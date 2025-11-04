Sorpresa en la Selección Argentina: una de sus figuras no sería convocada para el amistoso ante Angola

Emiliano “Dibu” Martínez no sería convocado por Lionel Scaloni para la gira que la Selección Argentina realizará en noviembre, con un amistoso frente a Angola como cierre de la temporada internacional. Según trascendió, el arquero del Aston Villa no integraría la lista que el cuerpo técnico dará a conocer en las próximas horas.
El encuentro está previsto para el 14 de noviembre en Luanda, capital del país africano, y marcará el último compromiso del año para el conjunto nacional. La decisión, de acuerdo con fuentes cercanas al plantel, respondería a una idea del entrenador de permitir que otros arqueros sumen minutos y confianza en el arco de la “Albiceleste”.
Aunque su titularidad rumbo al Mundial 2026 parece inamovible, Scaloni buscaría rotar la posición para observar alternativas y dar descanso al marplatense, figura indiscutida del ciclo.
El principal candidato para ocupar el puesto frente a Angola sería Walter Benítez, de buena temporada reciente y actualmente en el Crystal Palace. También estarían en la nómina Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses, este último con participación en el último amistoso disputado ante Puerto Rico, en Estados Unidos.
La lista oficial de convocados se publicaría en las próximas horas y terminaría de confirmar la ausencia de uno de los emblemas del seleccionado.