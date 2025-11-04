El inesperado requisito que la Selección Argentina debe cumplir antes de viajar a Angola

Antes de embarcar rumbo a África, la Selección Argentina deberá pasar por el consultorio médico. El amistoso del 14 de noviembre frente a Angola, en Luanda, incluye una exigencia clave porque los futbolistas convocados por Lionel Scaloni deberán aplicarse una serie de vacunas preventivas para cumplir con el protocolo sanitario internacional.
La única vacuna obligatoria para ingresar al país africano es la de la fiebre amarilla, requisito indispensable en la mayoría de las naciones de África central. Sin embargo, los organismos de salud recomiendan hasta siete inmunizaciones adicionales para quienes viajen a esa región: poliomielitis, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera, meningitis meningocócica, además de refuerzos opcionales contra hepatitis B, tétanos, difteria, malaria y rabia.
El primero en cumplir con el requisito fue Giovani Lo Celso, quien recibió las dosis correspondientes en España y se ausentó del último entrenamiento del Real Betis antes del partido de Copa del Rey. Algo similar ocurrió con Franco Mastantuono, del Real Madrid, aunque su presencia en la gira está en duda por una pubalgia. En los próximos días, el resto de los convocados seguirá el mismo proceso médico para poder ingresar sin restricciones al país africano.
El amistoso ante Angola será el único compromiso de la Selección durante la fecha FIFA de noviembre. El partido se disputará el viernes 14, en la capital Luanda, con horario a confirmar. Antes del viaje, el plantel realizará una breve preparación en España.
La elección del rival, ubicado en el puesto 87 del ranking FIFA, despertó cierto debate entre los hinchas, ya que mientras Argentina enfrentará a un seleccionado en desarrollo, otros equipos sudamericanos como Brasil o Bolivia confirmaron amistosos ante potencias como Senegal, Túnez, Japón o Corea del Sur.
Más allá del nivel del adversario, el cuerpo técnico enfocará la atención en la logística y la adaptación a un contexto poco habitual. Para la Scaloneta, el paso por África significará un nuevo desafío fuera del confort europeo, con el objetivo de cerrar el año con rodaje y continuidad de cara al camino hacia el Mundial 2026.