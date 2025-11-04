El inesperado requisito que la Selección Argentina debe cumplir antes de viajar a Angola

El primero en cumplir con el requisito fue Giovani Lo Celso, quien recibió las dosis correspondientes en España y se ausentó del último entrenamiento del Real Betis antes del partido de Copa del Rey. Algo similar ocurrió con Franco Mastantuono, del Real Madrid, aunque su presencia en la gira está en duda por una pubalgia. En los próximos días, el resto de los convocados seguirá el mismo proceso médico para poder ingresar sin restricciones al país africano.