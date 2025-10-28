Fin de calendario para la Selección Argentina: Messi dirá presente y habrá novedades en la lista

La Selección Argentina se prepara para cerrar su año futbolístico con un solo amistoso confirmado. Pese a los intentos de la AFA por sumar otro rival, el último encuentro de 2025 será ante Angola, el 14 de noviembre, en Luanda. En los próximos días se dará a conocer la lista de convocados, que incluiría a Lionel Messi y varias caras jóvenes.