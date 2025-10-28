Fin de calendario para la Selección Argentina: Messi dirá presente y habrá novedades en la lista

La Selección Argentina se prepara para cerrar su año futbolístico con un solo amistoso confirmado. Pese a los intentos de la AFA por sumar otro rival, el último encuentro de 2025 será ante Angola, el 14 de noviembre, en Luanda. En los próximos días se dará a conocer la lista de convocados, que incluiría a Lionel Messi y varias caras jóvenes.
El entrenador Lionel Scaloni planea combinar nombres fuertes del plantel campeón con futbolistas emergentes. Su intención es evaluar alternativas de cara al ciclo rumbo al Mundial 2026, donde aspira a que jugadores como Franco Mastantuono y Nico Paz empiecen a sumar mayor rodaje.
Entre los posibles convocados se encuentran Julio Soler y Gianluca Prestianni, figuras destacadas en categorías juveniles. Además, en el lateral izquierdo sigue la búsqueda de variantes, con el zurdo del Bournemouth como una alternativa a Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.
Mientras tanto, desde Europa se sigue atentamente la evolución de futbolistas con alto rendimiento reciente. Valentín Barco y Joaquín Panichelli podrían ser evaluados, aunque el puesto de delantero suplente parece estar en manos de José Manuel López. Una mala noticia es la lesión ligamentaria que dejó fuera a Ezequiel "Equi" Fernández.
Cómo será la logística
La concentración comenzará el 10 de noviembre en España. El grupo viajará el 13 a Angola para jugar el amistoso y luego regresará a Alicante, donde continuará trabajando hasta el 18.