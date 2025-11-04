Estudiantes de Tucumán inicia su camino en la Liga Argentina frente a Jujuy Básquet

La espera terminó para Estudiantes de Tucumán, que esta noche debutará en una nueva edición de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se disputará en el estadio “Coco Ascárate”, ubicado en Monteagudo 955, marcando la primera vez que el equipo jugará oficialmente en su renovada casa. El partido frente a Jujuy Básquet comenzará a las 21.30, en lo que promete ser una jornada de alto voltaje para la afición “cebra”.