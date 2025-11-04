Estudiantes de Tucumán inicia su camino en la Liga Argentina frente a Jujuy Básquet

La espera terminó para Estudiantes de Tucumán, que esta noche debutará en una nueva edición de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se disputará en el estadio “Coco Ascárate”, ubicado en Monteagudo 955, marcando la primera vez que el equipo jugará oficialmente en su renovada casa. El partido frente a Jujuy Básquet comenzará a las 21.30, en lo que promete ser una jornada de alto voltaje para la afición “cebra”.
Durante la pretemporada, el equipo dirigido por Fabrizio Espósito, con Gustavo Gaete como asistente, completó cuatro amistosos oficiales: dos ante Amancay (La Rioja) y otros dos frente a Independiente (Santiago del Estero). Estos encuentros sirvieron para ajustar el funcionamiento y darle rodaje a un plantel que combina juventud, experiencia y el talento extranjero.
Entre las caras nuevas se destacan los refuerzos internacionales Joe Hampton y “DJ” Duran Jaylen Alicea, quienes se suman a un grupo encabezado por Juan Cruz Rodríguez, Lorenzo Benay, Marco Ceppo, Federico Pedano, Matías Bichara, Mariano Gallo Torres, Lautaro Fernández, Fernando Alfonso, Felipe Tilca y Javier Bollo Suárez. El cuerpo técnico se completa con Ariel Abregú y Sofía Lomenzo (preparadores físicos), Gonzalo Nieva (kinesiólogo), Pablo Molizia (utilero), Nicolás Ortiz (jefe de equipo) y Gonzalo Bustos (jefe de prensa).
Entradas y abonos para la temporada
Las entradas para el debut tienen un valor de $10.000, mientras que el abono completo, que incluye los 16 partidos como local, cuesta $100.000. Los interesados en adquirirlo pueden comunicarse con Martín Vera (3816234989), responsable del área comercial.