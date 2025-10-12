Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

“Cada año, el nivel de los proyectos que se presentan a los eAwards nos sorprende y enorgullece. La edición 2025 no fue la excepción; la decisión fue increíblemente difícil debido al calibre de los finalistas. Hemos visto soluciones que tienen el potencial de transformar industrias clave como la salud, el agro, la educación y las finanzas. Esto es un claro reflejo del inmenso talento y la capacidad emprendedora que existe en Argentina”, dijo Pablo Pereira, CEO de NTT Data Argentina.