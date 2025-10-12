Secciones
Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

El proyecto Qumir nano fue destacado en el eAwards Argentina 2025 por su solución para una agricultura sostenible.

Hace 2 Hs

En una jornada que celebró la innovación con impacto social, el proyecto tucumano Qumir nano fue elegido como el gran vencedor de los eAwards Argentina 2025. 

La final nacional, organizada por NTT Data Foundation, reunió a las startups más prometedoras del país y el equipo ganador recibió un premio de U$S10.000, acceso a un programa de aceleración de alto rendimiento y representará a Argentina en la final internacional de los Global eAwards.

La propuesta de Qumir nano busca revolucionar el sector agropecuario mediante el uso de bionanoinsumos de quinta generación. Su tecnología pionera combina la eficacia de productos químicos con el bajo impacto ambiental de soluciones biológicas, ofreciendo una opción sostenible y escalable para proteger los cultivos, mejorar los rendimientos y hacer frente a los problemas crecientes de resistencia a pesticidas y degradación del suelo que enfrenta la agricultura moderna.

"Estamos profundamente agradecidos por este reconocimiento. Qumir nano nació de la necesidad de transformar la agricultura, fusionando la efectividad que los productores requieren con la sostenibilidad que nuestro planeta necesita. Este premio nos motiva a seguir desarrollando nuestra tecnología y a trabajar por una agricultura más eficiente y responsable", comentó Franco Ciaffone, co-founder & CEO de la startup.

El ganador fue seleccionado de un grupo de finalistas de altísimo nivel, cuyos proyectos abordan desafíos cruciales con tecnología de punta:

- Amnios Biotech: un hidrogel innovador desarrollado a partir de tejido de nacimiento para la regeneración cardíaca en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

- Gameet: un microdispositivo que optimiza la fecundación in vitro, convirtiendo el laboratorio de fertilidad en una fábrica miniaturizada de embriones para mejorar el acceso y la eficacia de los tratamientos.

- Lufindo: una plataforma de educación financiera que utiliza la gamificación y la inteligencia artificial para fomentar el bienestar económico en jóvenes y adultos.

- Patagonian Rainbow Skin: apósitos regenerativos avanzados para heridas complejas, creados mediante el upcycling de piel de trucha arcoíris de la Patagonia, combinando biotecnología y sostenibilidad.

“Cada año, el nivel de los proyectos que se presentan a los eAwards nos sorprende y enorgullece. La edición 2025 no fue la excepción; la decisión fue increíblemente difícil debido al calibre de los finalistas. Hemos visto soluciones que tienen el potencial de transformar industrias clave como la salud, el agro, la educación y las finanzas. Esto es un claro reflejo del inmenso talento y la capacidad emprendedora que existe en Argentina”, dijo Pablo Pereira, CEO de NTT Data Argentina.

La decisión estuvo a cargo de un jurado de expertos de primer nivel, compuesto por Mariana Sozzi, Gerenta Ejecutiva de Data Analytics & IA en YPF; Gabriel E. Novick, Director Médico Corporativo de Swiss Medical y Director de EMBA Salud en IAE; Natalia Higueret, QA and DevOps Manager en Banco Galicia; Gustavo Gagliardi, Data Governance Manager en Telecom; Matias Melchiondo, Tech Principal Manager Transformation Systems en BBVA; y César López Matienzo, Director de Ingeniería Informática en la UCA.

“Felicitamos a Qumir Nano por su merecido triunfo y por la visión que han demostrado. También extendemos nuestro reconocimiento a todos los finalistas, cuyo ingenio y dedicación son inspiradores. En NTT Data, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un pilar para aquellos que, como ellos, utilizan la tecnología para resolver problemas reales y construir un futuro mejor para nuestra sociedad”, dijo Pereira.

