Día del Bancario Argentina: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre

El 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Bancario, una fecha que se instituyó para reconocer al conjunto de trabajadores del sistema bancario. Esta jornada conmemora la creación de la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados del sector financiero. Por convenio, en esta fecha especial, las sucursales de bancos permanecen cerradas al público, una medida que se repite anualmente.