Día del Bancario Argentina: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

Todo lo que debés saber sobre el Día del Bancario y los movimientos que se pueden hacer ese día.

Hace 2 Hs

El Día del Bancario será el día 6 de noviembre en Argentina, esto afectará el funcionamiento de las sucursales físicas. La atención al público no se dará durante esta fecha.

Es importante destacar que esta situación particular no implica una paralización absoluta de los servicios bancarios para el público en general. Los canales digitales que ofrecen las entidades financieras, como las plataformas de home banking y la vasta red de cajeros automáticos, continúan operando con completa normalidad y se encuentran a plena disposición de los usuarios.

Cómo funcionarán los bancos el jueves 6 de noviembre, Día del Bancario

Pese al cierre de las sucursales físicas, muchas de las operaciones bancarias se podrán realizar con normalidad a través de las plataformas electrónicas. Los usuarios seguirán operando sin inconvenientes mediante el home banking, las aplicaciones móviles y la red de cajeros automáticos. Esto facilita la continuidad de muchas gestiones financieras cotidianas para los clientes.

Por otro lado, aquellos trámites que requieren la presencia personal, tales como firmas, consultas en ventanilla o autorizaciones específicas, deberán ser reprogramados para el siguiente día hábil. Además, los vencimientos de facturas u otras obligaciones que caigan en esa fecha se trasladarán automáticamente al día hábil inmediato posterior, lo que evita generar penalidades para los usuarios por el cierre de las entidades.

Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre

El 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Bancario, una fecha que se instituyó para reconocer al conjunto de trabajadores del sistema bancario. Esta jornada conmemora la creación de la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados del sector financiero. Por convenio, en esta fecha especial, las sucursales de bancos permanecen cerradas al público, una medida que se repite anualmente.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordaron que esta fecha forma parte del calendario habitual de conmemoraciones del sector financiero y que todos los años se dispone el cierre de las entidades para garantizar el descanso del personal. Asimismo, la autoridad bancaria recomendó a los usuarios anticipar operaciones presenciales o programar transferencias y pagos con antelación para así evitar posibles demoras.

