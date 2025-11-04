Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 se llevaron a cabo el 4 de noviembre y ungieron a Barack Obama como el 44° presidente de la historia del país norteamericano, luego de superar a los candidatos del Partido Republicano, John McCain y Sarah Palin, con el 52.93 % de los votos.
Además, con 69.498.516 de sufragios, entre los que se destacan los conseguidos en Carolina del Norte y Virginia, estados que generalmente acompañaban al Partido Republicano, se convirtió en el presidente más votado en la historia de Estados Unidos.
A su vez, el 4 de noviembre de 1995 es asesinado Isaac Rabin, entonces primer ministro de Israel, durante una marcha en apoyo de los Acuerdos de Oslo, firmado dos años antes, en Tel Aviv. El responsable del asesinato fue Ygal Amir, un estudiante de derecho que se manifestaba públicamente en contra del acuerdo establecido por Israel y Palestina.
El 4 de noviembre también se recuerda el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establecido en homenaje a la fecha de su fundación. Desde sus comienzos, la Organización se creó "con la finalidad de reestablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura", según explica en su portal oficial.
Efemérides del 4 de noviembre
Día Mundial de la Unesco
1780 – Estalla en Perú una sublevación, acaudillada por el descendiente de los incas José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru.
1831 – Las tropas comandadas por Juan Facundo Quiroga vencieron a las del general unitario Gregorio Aráoz de La Madrid en la batalla que tuvo lugar en la Ciudadela de Tucumán.
1847 – Muere Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy, compositor alemán.
1879 – James J. Ritty inventa la primera caja registradora.
1911 – Francia y Alemania firman un convenio por el que aquélla cede una parte del Congo, a cambio del reconocimiento del protectorado francés en Marruecos.
1913 – Muere Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero recibido en la argentina.
1918 – Muere Wilfred Owen, poeta inglés.
1921 – Asesinan en Tokio al primer ministro japonés, Hara Kei, que es sustituído por Takahaski.
1937 – Muere Eduardo Holmberg, naturalista y escritor argentino.
1942 – Segunda Guerra Mundial: Victoria de las tropas británicas de Montgomery sobre las alemanas de Rommel en El Alamein (norte de Africa).
1946 – Nace Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense.
1950 – La Asamblea General de la ONU revoca la condena a la España de Franco.
1961 – Nace Ralph Macchio, actor estadounidense.
1963 – Nace Horacio Elizondo, árbitro de fútbol argentino.
1964 – Una junta militar encabezada por el general René Barrientos derroca a Víctor Paz Estenssoro. Barrientos expresará el ala más conservadora y reaccionaria del ejército boliviano.
1964 – Muere el ensayista, poeta y cuentista argentino Ezequiel Martínez Estrada.
1966 – Temporal en Italia: el Arno inunda Florencia y miles de obras de arte se dañan irrecuperablemente.
1969 – Nace Matthew McConaughey, actor estadounidense.
1970 – Nace Sebastián Estevanez, actor argentino.
1970 – El avión "Concorde 001" alcanza dos veces la velocidad del sonido.
1979 – En Teherán (Irán) estudiantes asaltan la embajada estadounidense.
1984 – Muere el novelista, autor teatral, cuentista y pintor argentino Joaquín Gómez Bas.
1986 – Nace Natalie Pérez, actriz argentina.
1987 – Los ministros de Defensa de la OTAN apoyan una reducción del 50 por ciento de los arsenales nucleares estratégicos.
1995 – Muere Gilles Deleuze, filósofo francés.
1995 – Asesinan en Tel Aviv al primer ministro de Israel, Isaac Rabin durante una concentración por la paz.
2003 – Astrónomos europeos y australianos descubren la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento.
2006 – Por primera vez en la Historia, una mujer, la obispa Katharine Jeffers Schori, ocupa el cargo de arzobispa de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos.
2006 – Muere Délfor Medina, actor argentino.
2007 – Se expone, por primera vez en la historia, la momia de Tutankamón en el Valle de Los Reyes en Luxor.
2008 – En Estados Unidos, las Elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata Barack Obama sobre el republicano John McCain.
2011 – Muere Alfonso Cano, guerrillero colombiano.
2011 – Muere Norman Foster Ramsey, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1989.
2014 – Muere Enrique Olivera, político argentino.
2015 – Muere Melissa Mathison, escritora estadounidense, guionista de E.T., el extraterrestre.
2016 – Entra en vigor el Acuerdo de París.