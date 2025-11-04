Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 4 de noviembre también se recuerda el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establecido en homenaje a la fecha de su fundación. Desde sus comienzos, la Organización se creó "con la finalidad de reestablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura", según explica en su portal oficial.