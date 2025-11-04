Secciones
Tucumán exportó más de US$955 millones durante 2024, según un informe oficial

Las exportaciones de productos locales crecieron un 24% respecto del período 2023.

Hace 2 Hs

El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) dio a conocer este martes 4 de noviembre de 2025 los resultados del Informe Anual de Exportaciones 2024, elaborado por su área de Inteligencia Comercial con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el relevamiento, las exportaciones tucumanas alcanzaron los U$S955,6 millones FOB durante 2024, lo que representó un crecimiento interanual de un 24% respecto del año anterior. 

El informe destacó, además, una mayor diversificación de la oferta exportable, que pasó de 186 a 201 productos, y una expansión de los destinos comerciales, con ventas a 162 mercados internacionales, equivalentes al 83% de los países del mundo.

Entre los principales destinos de las exportaciones tucumanas se ubicaron Estados Unidos (27%), Brasil (17%), Irlanda (11%) y Chile (7%). El sector frutícola, encabezado por el limón y sus derivados, concentró más de la mitad del total exportado.

“El informe muestra una provincia que sigue ganando competitividad y presencia internacional. Tucumán no solo exporta más, sino también mejor: con una oferta más diversa y una industria más sólida”, afirmó Juan Casañas, vicepresidente del IDEP.

Temas TucumánBrasilChileInstituto de Desarrollo Productivo de TucumánIrlandaJuan CasañasEstados Unidos
