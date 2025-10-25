Secciones
De enero a agosto, las exportaciones de frutas crecieron un 12%, interanual

Se vendieron a mercados foráneos 818.705 toneladas, por unos U$S 856 millones.

Hace 6 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que las exportaciones de frutas tuvieron un crecimiento de un 12% en volumen y de un 18% en valor entre enero y agosto de 2025, respecto del mismo período de 2024. Representaron 818.705 toneladas por un monto de U$S 856 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el caso de frutas de pepita, la campaña 2025 registró una producción de 1,18 millón de toneladas, superando en un 9% la producción del año anterior.

Las peras fueron las protagonistas indiscutidas de la temporada, con el 56% del total de la producción del complejo (661.290 toneladas), de las cuales 290.115 toneladas se exportaron a Brasil, a Estados Unidos, a Rusia y a Europa, como principales destinos comerciales, por U$S 236 millones.

En el caso de la manzana, la producción alcanzó unas 526.380 toneladas, representando un repunte de un 15% frente a la temporada pasada. La exportación fue de 64.915 toneladas, por U$S 52 millones, con destino a Brasil, a Paraguay, a Rusia, a Bolivia y a Países Bajos, entre otros.

En el resto de las frutas -incluye las de carozo, finas, frutos secos, preparaciones y otras-, las exportaciones totalizaron los U$S 144 millones, un 11% superior a 2024. Se destacan las nueces de nogal con 4.895 toneladas por U$S 17 millones, destinadas a Italia, a Turquía y a Brasil; las frutas finas con 5.047 toneladas por unos U$S 14 millones, a Estados Unidos, a España y a Emiratos Árabes. Las ciruelas secas con 12.738 toneladas por U$S 29 millones, a Brasil y a Chile, principalmente. Las preparaciones de frutas y hortalizas alcanzaron las 22.616 toneladas por U$S 33 millones, con destino a Estados Unidos y a Brasil.

Entre otras frutas, se menciona el kiwi cuya exportación creció un 33% en volumen y el 63% en valor, representando 3.063 toneladas por U$S 5 millones, a Brasil, a Italia y a España.

Los cítricos representaron 366.401 toneladas por U$S 408 millones, con un aumento de un 21% en volumen y de un 26% en valor, a Estados Unidos, a Países Bajos, a Rusia y a Irlanda.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
