De enero a agosto, las exportaciones de frutas crecieron un 12%, interanual

En el resto de las frutas -incluye las de carozo, finas, frutos secos, preparaciones y otras-, las exportaciones totalizaron los U$S 144 millones, un 11% superior a 2024. Se destacan las nueces de nogal con 4.895 toneladas por U$S 17 millones, destinadas a Italia, a Turquía y a Brasil; las frutas finas con 5.047 toneladas por unos U$S 14 millones, a Estados Unidos, a España y a Emiratos Árabes. Las ciruelas secas con 12.738 toneladas por U$S 29 millones, a Brasil y a Chile, principalmente. Las preparaciones de frutas y hortalizas alcanzaron las 22.616 toneladas por U$S 33 millones, con destino a Estados Unidos y a Brasil.