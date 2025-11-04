El FBI evitó un ataque terrorista inspirado en ISIS dirigido contra bares LGBTQ+ en Michigan

El FBI frustró un ataque terrorista inspirado en ISIS que tenía como objetivo varios bares LGBTQ+ en Michigan, según informaron fuentes federales. La operación se llevó a cabo el viernes 31 de octubre y permitió la detención de dos sospechosos, identificados como Mohamed Ali y Majed Mahmoud, residentes del área metropolitana de Detroit.
De acuerdo con información difundida por CNN y Newsweek, los investigadores detectaron que los sospechosos planeaban perpetrar un atentado durante el fin de semana de Halloween. El FBI los había estado siguiendo durante meses, monitoreando sus actividades en línea y sus prácticas en campos de tiro, donde usaban fusiles AK-47 y realizaban “recargas tácticas” mientras mencionaban el código “pumpkin day” (“día de la calabaza”), en alusión a la festividad.
“El FBI evitó un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que presuntamente planeaban un acto violento para el fin de semana de Halloween. Pronto habrá más detalles”, publicó el director del FBI, Kash Patel, en la red X.
Operativo en Dearborn e Inkster
La oficina del FBI en Detroit ejecutó allanamientos en Dearborn e Inkster la noche del jueves, incautando armas, computadoras, teléfonos, municiones y cámaras GoPro. Los agentes también confiscaron más de 1.600 balas, chalecos tácticos y dispositivos de gatillo forzado, según los documentos judiciales.
“No hay amenaza actual para la comunidad”, aseguró Jordan Hall, vocero del FBI en Michigan.
La jefa de policía de Inkster, Tamika L. Jenkins, confirmó que la intervención se centró en un almacén ubicado en Michigan Avenue y que se desplegó personal adicional para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Halloween.
Sospechosos y cargos federales
Los registros judiciales citados por Newsweek revelan que Ali y Mahmoud fueron acusados de recibir, transferir y conspirar para transferir armas de fuego y municiones con el objetivo de cometer terrorismo. El expediente, de más de 70 páginas, indica que ambos planearon atacar locales LGBTQ+ en Ferndale, un suburbio de Detroit, tras realizar tareas de vigilancia y reuniones en parques locales.
Durante los allanamientos, también se confirmó la participación de un menor de edad, quien habría intervenido en la comunicación en línea y la logística de entrenamiento del grupo.
Reacciones oficiales
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, elogió la labor del FBI y las fuerzas locales:
“Gracias a la extraordinaria diligencia de nuestros fiscales y agentes, se evitó la pérdida de vidas inocentes. Nuestros héroes americanos previnieron un ataque terrorista”.
Por su parte, Kash Patel enfatizó la importancia de la cooperación entre agencias:
“La rápida acción y coordinación con nuestros socios permitió interrumpir un plan violento vinculado con terrorismo internacional. La vigilancia salva vidas”.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, expresó su agradecimiento por la respuesta de las fuerzas de seguridad:
“Agradezco la rapidez del FBI y la Policía Estatal de Michigan al proteger a nuestros ciudadanos. Este operativo demuestra el valor de la prevención”.
Próximos pasos judiciales
Tanto Mohamed Ali como Majed Mahmoud comparecerán ante la corte federal de Detroit este lunes 3 de noviembre por la tarde, donde enfrentan cargos por terrorismo federal y tráfico de armas.
La investigación continúa abierta, mientras las autoridades evalúan si hubo conexiones internacionales directas con grupos extremistas vinculados a ISIS.