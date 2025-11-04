El FBI evitó un ataque terrorista inspirado en ISIS dirigido contra bares LGBTQ+ en Michigan

De acuerdo con información difundida por CNN y Newsweek, los investigadores detectaron que los sospechosos planeaban perpetrar un atentado durante el fin de semana de Halloween. El FBI los había estado siguiendo durante meses, monitoreando sus actividades en línea y sus prácticas en campos de tiro, donde usaban fusiles AK-47 y realizaban “recargas tácticas” mientras mencionaban el código “pumpkin day” (“día de la calabaza”), en alusión a la festividad.