Crisis diplomática: Perú rompió relaciones con México por el asilo a una ex ministra de Castillo

El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que se conociera que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 encabezado por el ex presidente Pedro Castillo, recibió asilo en la residencia de la embajada mexicana en Lima.
“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, informó el canciller Hugo de Zela durante una conferencia de prensa.
Explicó que la decisión se tomó ante lo que calificó como un acto “inamistoso” por parte de México. “Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, añadió.
También cuestionó la postura del gobierno mexicano respecto al caso Castillo: “Han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México. Incluso en tiempos recientes, la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas al afirmar que Pedro Castillo es un perseguido político. Con este acto, pretende ahora sostener que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política”.
El canciller aclaró, sin embargo, que la ruptura diplomática no afectará los servicios consulares: “El hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa que hayamos roto relaciones consulares; por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestro cónsul en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país”.
El caso de Chávez
A fines de septiembre, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela impuso a Chávez un impedimento de salida del país por diez meses, a solicitud de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado.
Esta medida se dictó luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prisión preventiva de Chávez y ordenara su excarcelación, tras permanecer ocho días en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La exministra recuperó la libertad gracias a un habeas corpus presentado por su defensa, aunque quedó bajo medidas restrictivas: no puede salir de Lima sin autorización judicial, debe cumplir control biométrico semanal y presentarse ante las autoridades cuando sea requerida.
La Fiscalía ha solicitado penas de 26 años de prisión para Chávez y 34 años para Castillo, además de la inhabilitación de la función pública por tres años y seis meses. Se prevé que el juicio oral concluya antes de fin de año, mientras la medida de impedimento de salida se mantendrá vigente hasta septiembre de 2026.