La mesa de "Chiqui" Tapia que es furor: una réplica de la Copa del Mundo y una promesa para el futuro

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de los despachos de la AFA. El dirigente mandó a fabricar una mesa única: una pieza artesanal de madera y resina que guarda en su interior una réplica exacta de la Copa del Mundo, símbolo de la gloria alcanzada por la Selección en Qatar 2022.