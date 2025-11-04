La mesa de "Chiqui" Tapia que es furor: una réplica de la Copa del Mundo y una promesa para el futuro

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de los despachos de la AFA. El dirigente mandó a fabricar una mesa única: una pieza artesanal de madera y resina que guarda en su interior una réplica exacta de la Copa del Mundo, símbolo de la gloria alcanzada por la Selección en Qatar 2022.
La obra fue elaborada por un artesano argentino que combinó materiales nobles con detalles dorados y luces que iluminan la copa bajo un vidrio transparente. En las imágenes difundidas, Tapia aparece posando orgulloso junto a la “mesa campeona”, que además lleva grabadas las tres estrellas doradas en homenaje a los títulos mundiales.
El creador del trabajo reveló una divertida anécdota del proceso. “Y si la que viene la ganamos, hay que meter otra más”, le comentó con humor al dirigente, aludiendo a la posibilidad de que Argentina vuelva a consagrarse en el próximo Mundial. Tapia celebró la ocurrencia entre risas, dejando ver su entusiasmo por seguir ampliando la historia dorada del fútbol argentino.
LE REGALARON UNA MESA TEMATICA DE CAMPEON AL CHIQUI TAPIA Y QUIEN APARECE EN EL VIDEO.....APA! A VER SI LO SACAN Â¿? pic.twitter.com/Ec1cG6WnnV— Central: Historia y fanatismo del pueblo (@ParaElOjoIdiota) November 4, 2025
Más allá del gesto simbólico, la mesa se transformó en una pieza de colección. Su diseño combina estética, orgullo y pertenencia, y representa un recuerdo permanente de la gesta de Qatar, el campeonato que consolidó a Tapia como una de las figuras más influyentes de la AFA moderna.
Un nuevo anuncio desde la AFA
Días atrás, Tapia encabezó la Asamblea General Ordinaria en Ezeiza y confirmó una decisión trascendente: el Estadio Único Diego Armando Maradona será la nueva casa de las Selecciones nacionales. “No solo va a ser la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor. También podrán utilizarlo algunos clubes que estén realizando obras en sus estadios”, señaló el dirigente, en otro gesto de apertura institucional.