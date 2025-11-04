Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

Consultado sobre el mensaje que recibió de su entrenador, Pereyra explicó. “'Leo' me pidió que me brinde al máximo, que contagie energía y apoye al grupo en todo momento. Creo que el camino es construir un equipo sólido y unido para llegar a los momentos importantes de la mejor manera”. También admitió que la adaptación deberá ser rápida. “No hay mucho tiempo, pero estoy listo. Con energía positiva y muchas ganas de que empiecen a salir las cosas desde el primer partido”, añadió.