Secciones
DeportesVóley

Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

El jugador sanjuanino, con amplia experiencia internacional, ya trabaja junto al plantel del “Naranja” de cara al debut liguero.

Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada
Hace 28 Min

El mercado de pases de la Liga Argentina de Vóley sumó una de las noticias más resonantes de la temporada. Monteros Vóley confirmó la incorporación de Federico Pereyra, integrante de la Selección Argentina que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El opuesto sanjuanino, con extensa trayectoria internacional, ya completó su primera práctica con el plantel en el Polideportivo Municipal de Monteros.

“Estoy muy contento de estar de vuelta, con mucho desafío por delante y con ganas de aportar lo mío para el club y el equipo”, expresó Pereyra, visiblemente entusiasmado tras su llegada. “Agradezco al presidente Lucas Frontini, a Regino Amado y a todos los que hicieron posible este regreso. Ahora toca jugar y demostrarlo dentro de la cancha”, añadió.

El jugador, de 35 años, regresará a la Liga Argentina luego de su paso por UPCN tras Tokio. “Siempre es un placer volver a la Liga que me formó y me dio la posibilidad de crecer. Hoy quiero devolver un poco de todo lo que me dio, con mucha ilusión por los objetivos que vienen”, destacó el sanjuanino, que será una de las figuras del equipo dirigido por Leonardo Patti.

Consultado sobre el mensaje que recibió de su entrenador, Pereyra explicó. “'Leo' me pidió que me brinde al máximo, que contagie energía y apoye al grupo en todo momento. Creo que el camino es construir un equipo sólido y unido para llegar a los momentos importantes de la mejor manera”. También admitió que la adaptación deberá ser rápida. “No hay mucho tiempo, pero estoy listo. Con energía positiva y muchas ganas de que empiecen a salir las cosas desde el primer partido”, añadió.

Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

Jerarquía internacional para el “Naranja”

Con una trayectoria que incluye pasos por Italia, Francia, Irán, Grecia y Japón, además de múltiples títulos locales, Pereyra aportará jerarquía y experiencia a un Monteros que buscará ser protagonista en la temporada 2025/2026. Su llegada refuerza la apuesta del club por consolidarse como uno de los grandes del vóley argentino y seguir llevando el nombre de Tucumán a lo más alto.

Temas Monteros VoleyLiga Argentina de Voley Masculino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto
6

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Más Noticias
El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Di Carlo asumió como presidente de River y lanzó una fuerte crítica: “no nos representa”

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich por la Champions?

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Comentarios