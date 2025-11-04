Federico Pereyra, bronce olímpico, reforzará a Monteros Vóley en la nueva temporada

El mercado de pases de la Liga Argentina de Vóley sumó una de las noticias más resonantes de la temporada. Monteros Vóley confirmó la incorporación de Federico Pereyra, integrante de la Selección Argentina que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El opuesto sanjuanino, con extensa trayectoria internacional, ya completó su primera práctica con el plantel en el Polideportivo Municipal de Monteros.
“Estoy muy contento de estar de vuelta, con mucho desafío por delante y con ganas de aportar lo mío para el club y el equipo”, expresó Pereyra, visiblemente entusiasmado tras su llegada. “Agradezco al presidente Lucas Frontini, a Regino Amado y a todos los que hicieron posible este regreso. Ahora toca jugar y demostrarlo dentro de la cancha”, añadió.
El jugador, de 35 años, regresará a la Liga Argentina luego de su paso por UPCN tras Tokio. “Siempre es un placer volver a la Liga que me formó y me dio la posibilidad de crecer. Hoy quiero devolver un poco de todo lo que me dio, con mucha ilusión por los objetivos que vienen”, destacó el sanjuanino, que será una de las figuras del equipo dirigido por Leonardo Patti.
Consultado sobre el mensaje que recibió de su entrenador, Pereyra explicó. “'Leo' me pidió que me brinde al máximo, que contagie energía y apoye al grupo en todo momento. Creo que el camino es construir un equipo sólido y unido para llegar a los momentos importantes de la mejor manera”. También admitió que la adaptación deberá ser rápida. “No hay mucho tiempo, pero estoy listo. Con energía positiva y muchas ganas de que empiecen a salir las cosas desde el primer partido”, añadió.
Jerarquía internacional para el “Naranja”
Con una trayectoria que incluye pasos por Italia, Francia, Irán, Grecia y Japón, además de múltiples títulos locales, Pereyra aportará jerarquía y experiencia a un Monteros que buscará ser protagonista en la temporada 2025/2026. Su llegada refuerza la apuesta del club por consolidarse como uno de los grandes del vóley argentino y seguir llevando el nombre de Tucumán a lo más alto.