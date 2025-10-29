"Berghain", el videoclip más enigmático de Rosalía: simbolismo, amor tóxico y una "intervención divina"

El estribillo, cantado en alemán —“Su miedo es mi miedo, su ira es mi ira, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre”—, refleja esa fusión enfermiza entre dos personas que terminan absorbiendo los miedos y emociones del otro hasta diluir su esencia. Cuando Rosalía entra al piso en la primera escena, explica el usuario, no entra en un lugar físico, sino en su mente, un espacio simbólico donde se manifiesta el desgaste interior que produce esa entrega absoluta.