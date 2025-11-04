La mujer que envenenó a su familia con “hongos asesinos” vuelve a los tribunales en Australia

Patterson, de 51 años, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 33 años por el crimen ocurrido en 2023, cuando sirvió un beef Wellington a sus ex suegros, Don y Gail Patterson, y a Heather Wilkinson, tía de su esposo, durante un almuerzo en su casa de Leongatha, en el estado de Victoria. Los tres murieron tras ingerir el plato. Ian Wilkinson, esposo de Heather, logró sobrevivir tras recibir un tratamiento médico intensivo.