Liverpool-Real Madrid: una historia de finales, revancha y gloria en la Champions League

Con el correr de los años, el poder cambió de lado. En 2014/15, el Madrid de Carlo Ancelotti demostró su jerarquía con un 3-0 en Inglaterra, gracias a los tantos de Cristiano Ronaldo y un doblete de Karim Benzema, y volvió a imponerse en el Bernabéu. En 2018, la final de Kiev fue el punto de quiebre: la lesión de Mohamed Salah, los errores de Loris Karius y la chilena inolvidable de Gareth Bale sellaron un 3-1 histórico y la tercera Champions consecutiva del ciclo Zinedine Zidane.