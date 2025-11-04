Liverpool-Real Madrid: una historia de finales, revancha y gloria en la Champions League

La Champions League volverá a vibrar esta tarde con uno de sus clásicos más emblemáticos. Liverpool y Real Madrid se enfrentarán hoy desde las 17 en el estadio Anfield, por una nueva edición de un duelo que trasciende épocas y fronteras. Con 21 Copas de Europa entre ambos, sus choques condensan respeto, revancha y gloria, y simbolizan lo más puro del fútbol continental.
El primer gran capítulo se escribió el 27 de mayo de 1981, cuando el conjunto inglés, dirigido por Bob Paisley, venció 1-0 al equipo de Vujadin Boškov con un gol de Alan Kennedy en el Parque de los Príncipes. Fue la tercera Champions para los “Reds” y la última final perdida por los “Merengues” hasta 2018, un registro que marcó el inicio de una rivalidad legendaria.
Casi tres décadas después, el destino volvió a cruzarlos. En los octavos de final de la temporada 2008/09, el Liverpool dio una lección de autoridad: primero ganó 1-0 en el Bernabéu con un cabezazo de Yossi Benayoun, y luego aplastó 4-0 al rival en Anfield, con goles de Steven Gerrard, Fernando Torres y Andrea Dossena. Aquella noche, bajo la conducción de Rafa Benítez, quedó grabada como una de las más gloriosas en la historia moderna del club inglés.
Con el correr de los años, el poder cambió de lado. En 2014/15, el Madrid de Carlo Ancelotti demostró su jerarquía con un 3-0 en Inglaterra, gracias a los tantos de Cristiano Ronaldo y un doblete de Karim Benzema, y volvió a imponerse en el Bernabéu. En 2018, la final de Kiev fue el punto de quiebre: la lesión de Mohamed Salah, los errores de Loris Karius y la chilena inolvidable de Gareth Bale sellaron un 3-1 histórico y la tercera Champions consecutiva del ciclo Zinedine Zidane.
Respeto, revancha y grandeza
La historia reciente tuvo su capítulo más reciente en 2022, también en París. Un gol de Vinícius Jr. y la actuación estelar de Thibaut Courtois aseguraron el 1-0 para los españoles y la 14ª corona europea de la “Casa Blanca”. En total, el Real Madrid domina el historial con siete victorias, cuatro del Liverpool y un empate. De Kennedy a Vinícius, de Gerrard a Ronaldo, esta rivalidad no solo resume 40 años de historia, sino la esencia misma de la Champions League: respeto, gloria y noches imposibles de olvidar.