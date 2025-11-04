Con un simple arañazo, estas son las enfermedades que puede transmitir un gato

Junto a los perros, los gatos son las mascotas que más adoptan los argentinos para sus hogares. En este marco, los veterinarios exhortan a la sociedad a tomar todos los recaudos necesarios para cuidar la salud de los felinos y prevenir ciertas enfermedades que pueden transmitir a los humanos.
Según remarcan los especialistas, las enfermedades pueden transmitirse a través del pelo, la saliva y el arañazo de un gato. Los casos reportados en el mundo son particulares y suelen ocurrir cuando las familias adoptan a la mascota, no cumplen con su calendario de vacunas y éstos propagan virus y parásitos.
Las enfermedades transmitidas por los gatos a través de su pelo, saliva y un arañazo
La Asociación Internacional del Gato menciona la existencia de alrededor de 71 razas de gatos alrededor del mundo, por lo que cada individuo tiene sus características.
En muchas situaciones, los gatos comparten diferentes áreas del hogar con las personas, e incluso hay quienes les permiten la entrada a su propia cama.
Por lo tanto, es relevante mencionar las enfermedades que los gatos pueden transmitir a los seres humanos con algunos de sus hábitos y que pueden parecer normales. Tua Saúde enumeró las siguientes:
1. Alergias respiratorias: las personas propensas a reacciones alérgicas pueden experimentar afecciones como resfriados e inflamación en los párpados al entrar en contacto con el pelo de los gatos.
2. Toxoplasmosis: la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por el parásito Toxoplasma gondii. Los gatos no tratados son huéspedes definitivos, y las personas pueden actuar como intermediarios. La transmisión ocurre por inhalación o ingestión de la forma infectante del parásito, que puede producirse al manipular heces de gatos infectados sin las medidas de protección adecuadas o al ingerir ooquistes del parásito presentes en el suelo o la arena.
3. Hongos en la piel: los hongos cutáneos pueden desarrollarse al tener contacto directo con gatos que viven en la calle y tienen interacción con otros gatos. Esto se debe a que pasan más tiempo en entornos exteriores, lo que aumenta las posibilidades de adquirir hongos y transmitirlos a las personas. Para prevenir infecciones por hongos en la piel, es fundamental evitar el contacto con gatos que no estén adecuadamente tratados.
4. Enfermedad por arañazo de gato: cuando un gato araña la piel humana, puede transmitir una bacteria llamada Bartonella henselae, que puede causar infecciones cutáneas, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos o que reciben tratamientos inmunosupresores, como pacientes con VIH/SIDA, cáncer y trasplantes.
5. Esporotricosis: esta infección suele afectar a las personas que son mordidas o arañadas por gatos que tienen la enfermedad. Se manifiesta en felinos con heridas que no cicatrizan.
6. Anquilostomiasis: la anquilostomiasis es una enfermedad causada por parásitos que penetran la piel de la persona y pueden provocar síntomas como hemorragia hepática, tos, fiebre, anemia, pérdida de apetito y fatiga.