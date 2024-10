Las tres razones por las que deberíamos adoptar una mascota, según la psicología

Además de conocer a nuestros vecinos, salir de casa para pasear a nuestras mascotas también puede afectar a nuestra salud física y mental. La Asociación Estadounidense del Corazón, por ejemplo, ha destacado el papel de las mascotas ( en particular de los perros) en la promoción de la actividad física, que puede desempeñar un papel en la salud del corazón. Pero también puede mejorar nuestro estado de ánimo al liberar endorfinas, lo que nos hace sentir bien. Por supuesto, no necesitamos mascotas para hacer ejercicio. Docenas de estudios que no involucran mascotas muestran que el ejercicio regular puede tener efectos reales en la depresión. De hecho, dos metaanálisis recientes (estudios grandes que combinan los datos de muchos estudios más pequeños) muestran que el ejercicio tiene efectos relativamente grandes en el alivio del estado de ánimo deprimido.