Cómo eliminar las hormigas negras del hogar con remedios caseros y trucos simples

Las hormigas negras son uno de los insectos de aparición más frecuente, no solo en lugares con espacios verdes, sino también en los interiores. Muchas veces su presencia su visita como algo inofensivo, pero pocos saben que un constante desfile de este tipo de insectos puede representar un daño severo y costoso.
Además de atacar cultivos, las hormigas negras tienden a construir poco a poco sus nidos de forma silenciosa debajo de viviendas. Su actividad constante produce que los cimientos se vayan debilitando y que se produzcan rajaduras en las paredes. En los casos más graves, estas excavaciones pueden llegar a producir derrumbes.
Los peligros de las hormigas negras en casa
En nuestro país existe un tipo de hormiga conocida como hormiga argentina -Linepithema humile por su nombre científico- que habita en su mayoría en el noreste de Argentina pero se extiende a todos los continentes. Se reproducen en ambientes templados y húmedos, preferentemente por los que corra agua.
Se dice que este tipo de hormigas atiende áfidos, también conocidos como pulgones. Con su comportamiento y actividades, producen restos que son usados como alimentos por estos insectos y otros homópteros como las cigarras y bichos bolita que se alimentan de la savia de las plantas.
O sea que, además de su propia presencia, la hormiga argentina, un tipo de hormiga negra, atrae a otros insectos perjudiciales para la actividad del hombre a largo plazo.
Cómo eliminar las hormigas negras
- Buscá y repará las fugas cerca de las áreas donde ves hormigas
- Repará grietas o huecos en los cimientos de tu casa y alrededor de las ventanas y puertas
- Eliminá ramas o podá los arbustos que tocan la casa, en particular el techo, porque las hormigas usan esos puntos de contacto para acceder a tu casa
- Quitá los árboles muertos en un área de 15 metros alrededor de la casa y el garaje
- Almacená la leña eleada del piso y lejos de casa
- Considerá usar mantillos inorgánicos como piedra o gravilla, en áreas donde has tenido problemas con el control de las hormigas o donde la humedad del suelo es un problema recurrente
- Inspeccioná bien los árboles más viejos en búsqueda de colonias en su exterior