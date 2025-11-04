Quién fue San Carlos Borromeo, el santo que la Iglesia recuerda este 4 de noviembre

El Santoral Cristiano celebra este lunes 4 de noviembre el Santo de San Carlos Borromeo , entre otros.
San Carlos Borromeo fue un religioso italiano, sobrino del Papa Pio IV. Nacido en Italia en el año 1538, fue criado por una familia religiosa y, al poco tiempo, se decidió por entregarse a la fe, siendo nombrado cardenal y, más tarde, arzobispo de Milán. Fue uno de los impulsores del concilio de Trento junto a su tío. Puso su vida en peligro para ayudar a los enfermos durante las epidemias de peste de los años 1576 y 1577.
La peste de san Carlos
San Carlos Borromeo dando la comunión a las víctimas de la peste, por Tanzio da Varallo, hacia 1616 (Domodossola, Italia).
Hay un acontecimiento célebre en la vida de Carlos que define la abnegación y sentido de responsabilidad de su cargo: la llamada peste de san Carlos. Cuando el 11 de agosto de 1576 hacía su entrada solemne en Milán Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, que marchaba camino de Flandes, estalló la espantosa noticia de que había peste en la ciudad. Aquel mismo día prosiguió el gobernador su viaje y los milaneses comenzaron a aprestarse para luchar contra el terrible enemigo. Borromeo, que se encontraba fuera de la ciudad, al saber la noticia aceleró la vuelta para tomar las medidas oportunas. Los lazaretos rebosaban ya de apestados, a los que faltaban no solo los auxilios materiales, sino también los espirituales. El arzobispo de Milán, para contrarrestar la peste, hizo pedir limosna por la ciudad y de su patrimonio vendió los objetos preciosos que le quedaban. Incluso cedió las colgaduras de su palacio para hacer vestidos. Dormía escasamente dos horas para poder acudir personalmente a todas partes, visitaba todos los barrios alentando el ánimo de los que desfallecían, administraba él mismo los últimos sacramentos a los sacerdotes que sucumbían en aquella obra de caridad. No despreció el peligro de contagio y ordenó un triduo de oraciones públicas y procesiones. En estas solo podían ir adultos en fila de uno y a tres metros de distancia unos de otros.20 La peste siguió en aumento durante el otoño y todo el año siguiente de 1577. Hasta el 20 de enero de 1578 no se declaró su extinción. Por su extraordinaria conducta durante la peste, aquella dura prueba se denominó la peste de san Carlos.21
Últimos años de su vida
Agotado prematuramente por su trabajo, le acometió una fuerte calentura en una de sus correrías pastorales. Gravemente enfermo llegó a Milán el 2 de noviembre de 1584, y al anochecer del día siguiente entregó su alma a Dios.
Más nombres para la onomástica de la fecha
Agrícola de Bolonia
Amancio de Rodez
Emerico de Hungría
Hermas de Licia
Nicandro de Mira
Perpetuo de Maastrich
Pierio de Alejandría
Vidal de Bolonia
Modesta de Tréveris