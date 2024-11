¿Qué santo se celebra este 2 de noviembre?

El Día de los Fieles Difuntos tiene su origen en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedictino San Odilón de Francia. La celebración fue adoptada por Roma en el siglo XVI y a partir de entonces comenzó a ser recordada por los católicos de todo el mundo. La celebración se basa en la idea de que las almas de los creyentes que, al momento de su muerte, no han sido purificadas de pecados menores o que no han expiado transgresiones pasadas, no pueden experimentar la Visión Beatífica. Se cree que se les puede ayudar a lograrla a través de oraciones y del sacrificio de la misa.