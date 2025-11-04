El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La jornada comenzó con una nubosidad cercana al 30% y una mínima de 19 °C. La humedad alcanzó el 80%, mientras los vientos soplaron con intensidad moderada desde el sector noroeste, permitiendo una visibilidad de unos 10 kilómetros. Con el avance del día, el cielo tenderá a despejarse y hacia el mediodía se espera que la temperatura se ubique en torno a los 29 °C, con una disminución de la humedad al 48%. Los vientos rotarán hacia el sur, manteniendo su intensidad leve.