El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Los tucumanos atravesarán hoy el día más caluroso de la semana, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La provincia vivirá este martes una jornada predominantemente despejada, con una temperatura máxima de 34 °C y condiciones estables, antes del ingreso de un frente lluvioso que se prevé llegue durante la noche y se extienda durante buena parte de mañana.
La jornada comenzó con una nubosidad cercana al 30% y una mínima de 19 °C. La humedad alcanzó el 80%, mientras los vientos soplaron con intensidad moderada desde el sector noroeste, permitiendo una visibilidad de unos 10 kilómetros. Con el avance del día, el cielo tenderá a despejarse y hacia el mediodía se espera que la temperatura se ubique en torno a los 29 °C, con una disminución de la humedad al 48%. Los vientos rotarán hacia el sur, manteniendo su intensidad leve.
Durante la tarde, el estado del tiempo mostrará condiciones prácticamente despejadas, con una nubosidad mínima del 5% y la máxima diaria alcanzando los 34 °C. La humedad se mantendrá estable, cerca del 33%, acompañada de vientos moderados provenientes del noreste.
En horas de la noche, el ambiente continuará templado, con valores cercanos a los 26 °C, una nubosidad que aumentará hasta el 70% y humedad superior al 60%. Los vientos volverán a soplar desde el noroeste y no se descartan lluvias aisladas en las zonas norte y oeste de la provincia.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Respecto al estado del tiempo de los próximos días, el SMN adelantó que para el miércoles la nubosidad irá en aumento, con una mínima estimada de 18 °C y una máxima que no superará los 23 °C. Se espera que las precipitaciones se extiendan hasta la mañana del viernes, manteniendo un ambiente más fresco, con mínimas entre 16 °C y 18 °C y máximas que rondarán los 23 °C.