Francia amenaza con prohibir Shein si reincide en la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

El Gobierno de Francia advirtió este lunes que podría prohibir el acceso de la plataforma china Shein en su territorio si vuelve a incurrir en la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, una práctica que ya fue sancionada la semana pasada.
“Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de Shein al mercado francés. Así lo establece la ley”, declaró el ministro de Economía, Roland Lescure, en una entrevista con BFM TV y RMC Radio.
Investigación judicial en curso
Lescure detalló que la normativa francesa permite aplicar medidas de este tipo en casos relacionados con terrorismo, tráfico de drogas o materiales pedófilos, especialmente si la plataforma no retira los productos denunciados en menos de 24 horas o reincide en el futuro.
El ministro confirmó además que existe una investigación judicial en curso para determinar cómo fue posible la comercialización de estas muñecas en el sitio web de la empresa.
La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) dio la voz de alarma el pasado sábado tras constatar que el portal ofrecía muñecas con rasgos que evocaban a menores de edad. “Su descripción y categorización hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos”, indicó el organismo en un comunicado.
La respuesta de Shein
La compañía china confirmó la retirada inmediata de los artículos señalados y aseguró que mantiene “una política de tolerancia cero hacia cualquier contenido o producto que infrinja nuestras políticas o las leyes aplicables”.
“Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos. Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros controles internos para evitar que esto vuelva a suceder”, señaló Shein en un comunicado.
Asimismo, la empresa informó que ha iniciado una investigación interna para esclarecer cómo estos productos eludieron los controles de su plataforma.
Antecedentes y tensiones con Francia
No es la primera vez que Shein enfrenta conflictos con las autoridades francesas. En los últimos años, el gigante del comercio electrónico ha recibido múltiples sanciones por prácticas consideradas de competencia desleal y por el uso ilegal de cookies sin informar adecuadamente a los usuarios, lo que le valió una multa de 150 millones de euros en septiembre.
Además, el Gobierno francés planea imponer a partir de 2026 una tasa de dos euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea, medida que apunta directamente a plataformas como Shein y Temu, cuyos bajos precios han generado polémica en el mercado europeo.
Contexto: la seguridad de los productos en entredicho
El caso se suma a un panorama de creciente desconfianza hacia las plataformas de comercio electrónico de bajo costo. Según un reciente informe oficial, más del 65% de los productos como cargadores, juguetes y bisutería vendidos por Shein y Temu no cumplen con las normas de seguridad exigidas en Europa.
Mientras las autoridades francesas endurecen su postura, el escándalo vuelve a poner en el centro del debate los límites éticos y legales del comercio digital global, así como la responsabilidad de las plataformas en la protección de los consumidores y los menores.