Secciones
Mundo

Murió un trabajador tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma

El hombre había sido rescatado con vida luego de permanecer más de once horas bajo los escombros de la Torre dei Conti. El accidente reaviva la preocupación por la seguridad en las obras de restauración del patrimonio histórico.

Murió un trabajador tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma
Hace 1 Hs

Octay Stroici, un trabajador rumano de 66 años, falleció este martes luego de ser rescatado con vida del derrumbe parcial de la Torre dei Conti, una emblemática construcción medieval ubicada en el centro histórico de Roma. La torre se encontraba en proceso de restauración cuando colapsó el lunes por la mañana, provocando una enorme nube de polvo y pánico entre los vecinos y turistas de la zona.

VIDEO. Se derrumbó parte de la Torre medieval de los Conti, en Roma: un trabajador resultó herido

VIDEO. Se derrumbó parte de la Torre medieval de los Conti, en Roma: un trabajador resultó herido

Falleció el obrero rescatado tras once horas de trabajo ininterrumpido

Según informó el hospital Umberto I, Stroici fue ingresado en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio. “Se realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora, pero la actividad cardíaca espontánea no pudo ser restaurada”, comunicó el centro médico citado por la agencia Ansa. La muerte fue declarada a las 00:20 (hora local).

El hombre había permanecido atrapado bajo los escombros durante casi once horas, mientras más de 140 bomberos y socorristas trabajaban en su rescate utilizando grúas y drones para inspeccionar la estabilidad del edificio.

Un colapso que sacudió el corazón histórico de Roma

El derrumbe parcial ocurrió poco después de las 11:30 del lunes, cuando nueve obreros realizaban tareas de restauración financiadas por la Unión Europea. Cuatro trabajadores fueron evacuados de inmediato, uno sigue internado en estado crítico y Stroici fue el último en ser liberado de los restos de la torre, situada entre el Coliseo y el Foro Imperial.

Durante las labores de rescate se produjo un segundo colapso parcial, alrededor de las 13:00, que obligó a suspender momentáneamente el operativo. Afortunadamente, ningún rescatista resultó herido.

Las autoridades investigan posibles negligencias

La Fiscalía de Roma y la Inspección de Trabajo abrieron una investigación para determinar si hubo negligencias en la planificación y ejecución de los trabajos de restauración. Los investigadores buscan establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad y las normas de conservación del patrimonio.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, acudieron al lugar del siniestro y destacaron el esfuerzo de los equipos de emergencia. Gualtieri advirtió que será necesario “reforzar los controles de seguridad en las obras de restauración del patrimonio histórico”.

La Torre dei Conti: una joya medieval en riesgo

Construida a inicios del siglo XIII, la Torre dei Conti es uno de los pocos restos de la arquitectura fortificada medieval que aún se conservan en Roma. Perteneció a la poderosa familia Conti di Segni y había permanecido cerrada al público durante décadas debido al riesgo de derrumbe.

El Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia de Bienes Culturales anunciaron que los trabajos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso, mientras se revisa por completo el proyecto de restauración para garantizar la seguridad de los obreros y la preservación del edificio.

Preocupación por la conservación del patrimonio histórico

El accidente reavivó el debate sobre el estado de conservación de los monumentos históricos de Roma y la seguridad en las obras financiadas por la Unión Europea. Expertos en patrimonio advierten que muchas estructuras emblemáticas presentan deterioro avanzado por falta de mantenimiento.

Temas Italia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
1

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
2

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial
3

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
6

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Más Noticias
Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

Preventiva para la mujer acusada de matar a su pareja

Preventiva para la mujer acusada de matar a su pareja

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

“Por tramos”: así será el ensanche de la avenida Solano Vera

“Por tramos”: así será el ensanche de la avenida Solano Vera

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Comentarios