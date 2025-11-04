Murió un trabajador tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma

Octay Stroici, un trabajador rumano de 66 años, falleció este martes luego de ser rescatado con vida del derrumbe parcial de la Torre dei Conti, una emblemática construcción medieval ubicada en el centro histórico de Roma. La torre se encontraba en proceso de restauración cuando colapsó el lunes por la mañana, provocando una enorme nube de polvo y pánico entre los vecinos y turistas de la zona.