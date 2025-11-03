VIDEO. Se derrumbó parte de la Torre medieval de los Conti, en Roma: un trabajador resultó herido

La Torre dei Conti: historia y antecedentes

La Torre del Conte (en italiano, Torre dei Conti) se encuentra cerca del Coliseo y del Foro Romano. Fue construida en 1216 por el Papa Inocencio III como residencia fortificada para su familia, los Conti di Segni -de donde proviene su nombre actual- y es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, utilizadas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.