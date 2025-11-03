VIDEO. Se derrumbó parte de la Torre medieval de los Conti, en Roma: un trabajador resultó herido

La Torre dei Conti, histórica construcción medieval ubicada en el centro de Roma, cerca de los Foros Imperiales y del Coliseo, sufrió un derrumbe parcial este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración. Como consecuencia del incidente, cuatro operarios fueron rescatados, uno de ellos en estado grave.
El accidente ocurrió alrededor de las 11.20 (7.20 hora argentina). Según informaron las autoridades, uno de los obreros resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la capital italiana.
Los otros tres, ilesos, quedaron bloqueados en los andamios de apoyo a la torre y fueron auxiliados por los bomberos.
Tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales, trabajaron para liberar a los operarios atrapados.
La Torre dei Conti: historia y antecedentes
La Torre del Conte (en italiano, Torre dei Conti) se encuentra cerca del Coliseo y del Foro Romano. Fue construida en 1216 por el Papa Inocencio III como residencia fortificada para su familia, los Conti di Segni -de donde proviene su nombre actual- y es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, utilizadas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.
En épocas pasadas, también se la conocía como Torre Maggiore debido a su tamaño original, que alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, en comparación con los 29 metros actuales.
A lo largo de los siglos, la torre ha sufrido diversos terremotos: tras el de 1349 quedó inhabitable y fue abandonada hasta 1620, cuando fue reconstruida. Otros sismos afectaron la estructura en 1630 y 1644. A finales del siglo XVII, durante el pontificado del papa Alejandro VIII, se realizaron renovaciones que incluyeron la construcción de dos contrafuertes de refuerzo.
Posteriormente, la apertura de la Via Cavour a fines del siglo XIX y la de la Via dei Fori Imperiali durante la época fascista dejaron la torre aislada de otros edificios, conservando su perfil histórico en el corazón de Roma.