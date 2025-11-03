El precio de la soja subió y alcanzó su valor máximo en 15 meses

Por su parte, según los cálculos del consultor Pablo Adreani, la próxima cosecha, que se estima en 50 millones de toneladas, tendrá un valor de US$ 21.000 millones (a un precio FOB de US$ 420).. "La pregunta del millón es cuánto de esa suba de Chicago se va a trasladar a la suba en el mercado argentino. Hoy por hoy estamos un poco divorciados de Chicago y hay que ver cómo termina la cosecha de soja americana. Pero ya desde el arranque, no más, en los últimos días la posición los futuros noviembre en adelante estuvieron firmes en Chicago pero eso no se reflejó todavía en la Argentina", indicó.