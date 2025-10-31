Productores tucumanos destacan la suba de la soja, pero piden cautela ante el acuerdo entre EEUU y China

En el agro de Tucumán y la región destacaron el aumento del precio de la soja en el mercado de Chicago, que rondó los U$S400 por tonelada, en el contexto del acuerdo comercial entre Donald Trump y Xi Jinping. Sin embargo, en el sector advirtieron que se debe “tomar con cautela” el pacto entre Estados Unidos y China por la oleaginosa y el poroto, ya que podría afectar la demanda de los productos sudamericanos, incluida la Argentina.
“El aumento del precio de la soja tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China tiene un impacto inmediato positivo, porque genera una mayor demanda, pero hay que tomarlo con cautela. Si China concentra sus compras en el mercado norteamericano, puede disminuir la demanda de soja sudamericana”, explicó Hugo Meloni, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), en una entrevista con el noticiero “BUEN DÍA”, de LG Play.
El dirigente informó que el valor actual, que ronda los U$S410 por tonelada, es “un nivel superior al del año pasado”. Si bien consideró que “no se trata de una mala noticia”, Meloni remarcó que el impacto de la suba del precio de la oleaginosa es “relativo porque la mayoría de los productores del norte ya vendió toda su soja”. “Debemos apuntar a los precios de mayo de 2026, que es la nueva cosecha”, aclaró.
“Hay que esperar cómo se desenvuelve todo de aquí en más porque estos movimientos están atados a muchos otros factores. El clima es uno de los más importantes: una sequía o un buen régimen de lluvias pueden hacer variar significativamente el precio. También influye el comportamiento de las tasas de interés de Estados Unidos. Cuando bajan, como ocurrió en estos días, los inversores buscan alternativas como los granos, lo que impulsa los precios internacionales”, expresó.
Meloni también hizo referencia a otro elemento que incide en el precio de la soja: el petróleo. “Si el petróleo sube, el biodiesel, que proviene de la soja, se vuelve más competitivo, y eso también presiona al alza los precios. No hay que olvidar que en Argentina procesamos entre el 80% y 85% de la soja en harina y aceite”, indicó.
La próxima campaña
El titular de Apronor remarcó que hay más de expectativa para esta nueva campaña de granos. “Los productores somos, por naturaleza, gente optimista. Los precios mejoraron, y si se concretan algunas medidas, como una reducción en las retenciones, podríamos salir de los números rojos y tener algo de rentabilidad, por arriba del punto de equilibrio, en el Norte”, explicó. Pero Meloni insistió en los costos de los fletes “caros” y en los rindes menores respecto de la zona pampeana”.
Con respecto a la proyección del tiempo, el productor indicó que “hasta fin de año se prevén condiciones algo secas”. “Pero podría haber un cambio hacia comienzos del próximo año, con más precipitaciones. De todos modos, el productor se prepara para sembrar y seguir adelante”
En cuanto al maíz, dijo que se espera “una superficie un poco mayor que la del año pasado”. “Se viene monitoreando la presencia de la ‘chicharrita’. Apronor forma parte del grupo de seguimiento, junto con la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), CREA, la Estación Experimental (Eeaoc), y se hace un seguimiento a través de trampas (para determinar la población del insecto). Hasta ahora los niveles son similares o algo mejores que la campaña anterior, cuando el impacto de la ‘chicharrita’ no fue tan significativo como en años atrás. Eso da margen para pensar en una recuperación del cultivo”, finalizó.