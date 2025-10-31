Productores tucumanos destacan la suba de la soja, pero piden cautela ante el acuerdo entre EEUU y China

En cuanto al maíz, dijo que se espera “una superficie un poco mayor que la del año pasado”. “Se viene monitoreando la presencia de la ‘chicharrita’. Apronor forma parte del grupo de seguimiento, junto con la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), CREA, la Estación Experimental (Eeaoc), y se hace un seguimiento a través de trampas (para determinar la población del insecto). Hasta ahora los niveles son similares o algo mejores que la campaña anterior, cuando el impacto de la ‘chicharrita’ no fue tan significativo como en años atrás. Eso da margen para pensar en una recuperación del cultivo”, finalizó.