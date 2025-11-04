La recaudación tributaria nacional sufrió una caída del 3,5%

La recaudación tributaria de octubre alcanzó los $16,1 billones, informó ayer la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En términos nominales, la variación interanual fue del 26,5%, pero ajustada por inflación mostró una caída real del 3,5% respecto al mismo mes del año pasado.
ARCA explicó que la cifra de octubre continuó reflejando el efecto de una alta base de comparación, debido a los ingresos extraordinarios registrados en el mismo mes de 2024. Entre ellos se incluyen: el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp), tanto de bienes regularizados como no regularizados; la moratoria prevista por la Ley 27.743, con vencimiento del pago al contado de deudas al 31 de marzo de 2024 con condonación parcial de intereses, y cuotas correspondientes a adhesiones realizadas en agosto y septiembre de 2024. También el Impuesto PAÍS, actualmente no vigente; y el Impuesto de Regularización de Activos, con adhesión vigente y pago anticipado de al menos el 75% del impuesto especial de regularización (Etapa 1).
El organismo recaudador señaló que, sin estos ingresos extraordinarios, la variación interanual habría sido cercana al 37%.