La recaudación tributaria nacional sufrió una caída del 3,5%

ARCA explicó que la cifra de octubre continuó reflejando el efecto de una alta base de comparación, debido a los ingresos extraordinarios registrados en el mismo mes de 2024. Entre ellos se incluyen: el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (Reibp), tanto de bienes regularizados como no regularizados; la moratoria prevista por la Ley 27.743, con vencimiento del pago al contado de deudas al 31 de marzo de 2024 con condonación parcial de intereses, y cuotas correspondientes a adhesiones realizadas en agosto y septiembre de 2024. También el Impuesto PAÍS, actualmente no vigente; y el Impuesto de Regularización de Activos, con adhesión vigente y pago anticipado de al menos el 75% del impuesto especial de regularización (Etapa 1).