La recaudación tributaria creció menos que la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

En agosto, los ingresos fiscales alcanzaron $15,4 billones, con un incremento interanual del 30,6%, pero una caída real del 4,4%. El reparto federal mostró un aumento en las transferencias hacia las provincias.

La recaudación tributaria de agosto cerró en $15,4 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien esto representó un incremento nominal interanual del 30,6%, al ajustar por la inflación de julio (36,6%), se observa una caída real del 4,4%. Tomando como referencia la inflación estimada para agosto, la baja se reduce al 1,2%.

El desempeño de los ingresos estuvo condicionado por la baja en las retenciones al agro y la eliminación del Impuesto PAIS, que en agosto de 2024 había aportado $660.000 millones. A esto se sumó la retracción de exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso y economías regionales, con una merma nominal de 8,6% y divisas liquidadas por U$S1.818 millones, un 25% menos interanual, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Otro factor negativo fue la menor cantidad de días hábiles en el mes, lo que impactó en tributos ligados al comercio exterior y al impuesto a los créditos y débitos, consignó Infobae.

Sectores que impulsaron la recaudación

Pese a la caída general, algunos rubros ligados a la actividad económica mostraron mejoras en términos reales. El Índice General de Actividad (IGA) de Ferreres reportó en julio un crecimiento interanual de 3,6%, con fuertes subas en Intermediación financiera (23%), Minas y Canteras (11%) y Construcción (5%).

Estos avances se tradujeron en incrementos reales en tributos como:

- IVA: +36,9%

- Ganancias: +49,2%

- Combustibles: +96,9%

- Créditos y débitos bancarios: +36,2%

- Derechos de importación: +84,9%

- Aportes a la Anses: +42,4%

Acumulado 2025: debajo de la inflación

Entre enero y agosto, los recursos tributarios crecieron 49,8%, por debajo de la inflación acumulada (56,7%), lo que marca una caída real de 4,4%, a pesar de la recuperación de la actividad económica estimada en 6%.

Más fondos para provincias

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) informó que en agosto las transferencias automáticas, leyes especiales y compensaciones hacia provincias y CABA totalizaron $5,1 billones, lo que implica un aumento real del 2,4%.

Dentro de ese total, la coparticipación habría registrado un alza real de 3,2%, motorizada principalmente por la mejora en Ganancias, tras el cambio en el esquema de anticipos de personas jurídicas.

En el acumulado anual, las transferencias automáticas alcanzaron $38,5 billones, con una suba real del 4,1%. Según Iaraf, buena parte de este incremento se explica por la mayor recaudación de impuestos a los combustibles y otros tributos coparticipables.

