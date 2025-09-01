La recaudación tributaria creció menos que la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

El desempeño de los ingresos estuvo condicionado por la baja en las retenciones al agro y la eliminación del Impuesto PAIS, que en agosto de 2024 había aportado $660.000 millones. A esto se sumó la retracción de exportaciones del complejo cerealero-oleaginoso y economías regionales, con una merma nominal de 8,6% y divisas liquidadas por U$S1.818 millones, un 25% menos interanual, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).