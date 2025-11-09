El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

Evidencia científica: hasta un 20% menos de riesgo de ACV

Los beneficios del maní no se limitan a la teoría. Un estudio realizado en Japón y publicado en la revista Stroke de la Asociación Americana del Corazón encontró que quienes consumían entre cuatro y cinco maníes al día tenían un 20% menos de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, en comparación con quienes no lo incluían en su dieta habitual.