Pablo Molinari llega con "Demasiado" a Tucumán: humor y sobrepensamiento en el Teatro Puerto Libertad

Pablo Molinari, uno de los referentes del stand up argentino contemporáneo, regresa al norte del país con su nuevo espectáculo Demasiado, una propuesta que mezcla observación, ironía y neurotismo cotidiano en dosis perfectas.
El comediante se presentará el miércoles 6 de noviembre en el Teatro Puerto Libertad de Tucumán, el 7 en El Teatrino de Salta y el 8 en el Multiespacio de Metán.
Un show para quienes piensan (demasiado)
Demasiado es un show de stand up pensado para quienes sienten que hoy todo está “un poco pasado de rosca”: la vida, la tecnología, los ruidos, la gente… y uno mismo.
Durante una hora y pico, Molinari despliega su estilo característico: observaciones obsesivas, reflexiones innecesarias y preguntas sin respuesta, que invitan a reírse del propio caos mental.
“Ideal para los que tienen la cabeza llena de pestañas abiertas, se ríen de sus propias manías y no encuentran en su cerebro el botón de pausa”, resume la sinopsis oficial del espectáculo.
Con su humor quirúrgico, el comediante desarma lo cotidiano hasta dejarlo al desnudo, revelando el absurdo detrás de cada pequeña rutina. “Bienvenidos al universo de la sobrepensación”, anuncia Molinari, dando nombre al espíritu que atraviesa el show.
Pablo Molinari: el comediante del sobreanálisis
Con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales, Pablo Molinari se convirtió en una de las voces más reconocibles del humor argentino actual. Sus series digitales #PerdónCentennials y #Datazo lo posicionaron entre los creadores más influyentes del stand up nacional.
Grabó para Comedy Central, fue nominado dos años consecutivos a los Premios Estrella de Mar y participó en ciclos televisivos de comedia. Además, representó a la Argentina en festivales internacionales como el Festival Internacional de Stand Up Comedy en Costa Rica y el Latin Comedy Fest en Toronto, Canadá.
Entradas y funciones
Tucumán: 6 de noviembre – Teatro Puerto Libertad
Salta: 7 de noviembre – El Teatrino
Metán: 8 de noviembre – Multiespacio
Las entradas ya están disponibles a través de las boleterías de cada sala y plataformas de venta online.