Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa

Paulette es una madre llena de culpa. Promete cocinar un plato de pollo con pimientos para compensar el castigo injusto que le propinó a su hija Linda; con una huelga general que ha obligado al cierre de todas las tiendas de la zona, la inocente petición de Linda de una comida que le recuerde a su difunto padre se convierte en una serie de disparatadas travesuras mientras hace todo lo posible por cumplir su promesa. Cada personaje es trabajado con un estilo sencillo y colores brillantes, dentro de un argumento con mucho humor que permite abordar cuestiones delicadas como la protesta social o el dolor del duelo.