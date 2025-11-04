Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa

Paulette es una madre llena de culpa. Promete cocinar un plato de pollo con pimientos para compensar el castigo injusto que le propinó a su hija Linda; con una huelga general que ha obligado al cierre de todas las tiendas de la zona, la inocente petición de Linda de una comida que le recuerde a su difunto padre se convierte en una serie de disparatadas travesuras mientras hace todo lo posible por cumplir su promesa. Cada personaje es trabajado con un estilo sencillo y colores brillantes, dentro de un argumento con mucho humor que permite abordar cuestiones delicadas como la protesta social o el dolor del duelo.
“Linda veut de poulet” es la propuesta de animación que Zap Cine programó para presentar desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con entrada libre y gratuita. La película francesa es codirigida por Chiara Malta y Sébastien Laudenbach y ganó el Premio Cristal a la mejor película en el Festival de Cine de Animación de Annecy, uno de los más prestigiosos del mundo.