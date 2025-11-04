Secciones
EspectáculosGuía para salir

Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa
Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa
Hace 5 Hs

Paulette es una madre llena de culpa. Promete cocinar un plato de pollo con pimientos para compensar el castigo injusto que le propinó a su hija Linda; con una huelga general que ha obligado al cierre de todas las tiendas de la zona, la inocente petición de Linda de una comida que le recuerde a su difunto padre se convierte en una serie de disparatadas travesuras mientras hace todo lo posible por cumplir su promesa. Cada personaje es trabajado con un estilo sencillo y colores brillantes, dentro de un argumento con mucho humor que permite abordar cuestiones delicadas como la protesta social o el dolor del duelo.

“Linda veut de poulet” es la propuesta de animación que Zap Cine programó para presentar desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con entrada libre y gratuita. La película francesa es codirigida por Chiara Malta y Sébastien Laudenbach y ganó el Premio Cristal a la mejor película en el Festival de Cine de Animación de Annecy, uno de los más prestigiosos del mundo.

Temas Sociedad Sirio Libanesa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza
1

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte
2

Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte

Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral
3

Se expande el programa que acompaña a personas trans y no binarias en la búsqueda laboral

4

Leer por placer: una silenciosa medicina para la mente

5

Cartas de lectores: Peter Pan y los hijos del País de Nunca Jamás

6

Cartas de lectores: Club Sportivo Bella Vista

Más Noticias
Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera ante un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera ante un proyecto oficial

Preventiva para la mujer acusada de matar a su pareja

Preventiva para la mujer acusada de matar a su pareja

Narcotráfico: la Provincia refuerza el Operativo Lapacho para evitar la llegada de grupos brasileños

Narcotráfico: la Provincia refuerza el Operativo Lapacho para evitar la llegada de grupos brasileños

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

La recaudación tributaria nacional sufrió una caída del 3,5%

La recaudación tributaria nacional sufrió una caída del 3,5%

Comentarios