Britney Spears borró su cuenta de Instagram tras una serie de publicaciones alarmantes

Uno de los momentos que más preocupación generó ocurrió el 7 de octubre, cuando la cantante subió un video donde se la veía con moretones en los brazos y vendajes en manos y muñecas. En esa publicación escribió: “Mis chicos tuvieron que irse y volver a Maui... Esta es la manera en que me expreso y rezo a través del arte”.