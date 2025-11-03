Lourdes Carlé luchó, pero fue la primera argentina eliminada del cuadro principal del WTA 125 de Tucumán

Desde el inicio, Carlé no logró encontrar su mejor versión. En el primer game, cometió varios errores no forzados que le costaron el parcial y dejaron ver cierta incomodidad. Sus tiros carecieron de profundidad y no consiguió imponer ritmo en los intercambios. En ese arranque, se la notó con poca claridad para definir los puntos y sin la agresividad que suele caracterizarla. La chilena, en cambio, se mostró más ordenada y paciente. Sin asumir grandes riesgos, aprovechó las falencias de su rival para adelantarse 2-0 en pocos minutos.