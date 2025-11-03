Lourdes Carlé luchó, pero fue la primera argentina eliminada del cuadro principal del WTA 125 de Tucumán

El WTA 125 de Tucumán comenzó con emociones fuertes y con una sorpresa temprana: Lourdes Carlé (128°), una de las jugadoras argentinas que llegaba con mayor rodaje internacional, fue la primera representante local en quedar eliminada del cuadro principal. La bonaerense cayó por 6-2 y 6-4 ante la joven chilena Antonia Vergara Rivera (458°), en un partido que se jugó bajo un calor intenso y ante una tribuna que la alentó de principio a fin en Lawn Tennis.
Desde el inicio, Carlé no logró encontrar su mejor versión. En el primer game, cometió varios errores no forzados que le costaron el parcial y dejaron ver cierta incomodidad. Sus tiros carecieron de profundidad y no consiguió imponer ritmo en los intercambios. En ese arranque, se la notó con poca claridad para definir los puntos y sin la agresividad que suele caracterizarla. La chilena, en cambio, se mostró más ordenada y paciente. Sin asumir grandes riesgos, aprovechó las falencias de su rival para adelantarse 2-0 en pocos minutos.
En el tercer game llegaron los primeros indicios de reacción. Carlé ajustó el ángulo de sus golpes, utilizó un slice bajo y profundo que complicó a Vergara Rivera y acompañó con un saque más firme, que le permitió cerrar el punto con disparos cruzados. Esa secuencia, en la que combinó potencia y precisión, marcó un quiebre anímico. La argentina recuperó confianza y el público respondió con aplausos.
El cuarto game confirmó esa levantada. Más estable desde el fondo y aprovechando algunos errores no forzados de la chilena, Carlé logró empatar 2-2. Incluso los piques irregulares del polvo de ladrillo tucumano jugaron a su favor. En ese tramo del partido, parecía encontrar finalmente la fórmula para equilibrar el juego: alternar ritmo, incomodar con el slice y buscar la línea cuando tenía oportunidad.
Sin embargo, la reacción no se sostuvo. En el quinto game, volvió a ceder su servicio y la chilena recuperó la iniciativa. Vergara Rivera, con un plan simple pero efectivo, supo mantener la pelota en juego y esperar el error rival. En el sexto game, se impuso tras una serie de ventajas consecutivas, demostrando serenidad para resolver los puntos decisivos. De ahí en adelante, la chilena se afirmó y cerró el primer set por 6-2, dejando a Carlé sin margen de error.
El segundo set ofreció un desarrollo más equilibrado. La argentina levantó su nivel, se mostró más sólida en los intercambios y logró empatar 3-3 tras una serie de games bien jugados. Sin embargo, cuando parecía lista para tomar la delantera, volvió a flaquear en momentos clave. En el cuarto game, cedió su servicio nuevamente, y eso le impidió consolidar la remontada.
La chilena aprovechó ese bajón y se adelantó 5-3, quedando a un paso de la victoria. Carlé reaccionó con orgullo: recuperó y se mantuvo viva al ponerse 5-4, acompañada por el aliento constante del público tucumano. Aun así, Vergara Rivera no se desenfocó. Mostró temple en los puntos finales y terminó sellando el triunfo por 6-2 y 6-4, demostrando madurez y solidez.
Aunque la derrota dolió, el paso de Carlé dejó aprendizajes. Supo reaccionar en los momentos difíciles, mostró recursos técnicos interesantes y no bajó los brazos hasta el final.
El triunfo coloca a Antonia Vergara Rivera en la siguiente ronda, consolidando una gran victoria internacional. Para Carlé, en cambio, queda la frustración de haber sido la primera argentina eliminada, aunque con la certeza de que este paso por Tucumán servirá para ajustar detalles y seguir creciendo en el circuito profesional.
El resto de los resultados del WTA 125
Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: la ucraniana Oleksandra Oliynykova venció 7-5 y 7-6 a la española Alicia Herrero Linana, la egipcia Mayar Sherif derrotó 7-6 y 7-6 a la eslovena Polona Hercog, la búlgara Gergana Topalova le ganó 5-7, 6-3 y 7-5 a la pegaminense Berta Bonardi, la santafesina María Florencia Urrutia venció 6-3, 4-6 y 6-3 a la brasileña Ana Candiotto y la rusa Anastasia Zolotareva derrotó por un doble 6-4 a la boliviana Noelia Zeballos.