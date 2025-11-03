Cierran una sucursal clave del supermercado VEA en Mendoza

Cencosud, uno de los principales actores del retail en América del Sur, continúa con su proceso de reorganización en Argentina. El supermercado VEA de Guaymallén, Mendoza, cerró de manera inesperada, convirtiéndose en el quinto local de la cadena en cesar operaciones en el país. La medida generó preocupación entre sindicatos, empleados y consumidores, y volvió a poner el foco en la estrategia de ajuste de la compañía.
Según el Centro de Empleados de Comercio (CEC), los 14 trabajadores de la sucursal fueron notificados “de un día para el otro”, sin instancias previas de diálogo. El gremio calificó el cierre como “abrupto” e “inconsulto” y solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza para garantizar la reubicación del personal o el cumplimiento de indemnizaciones.
Impacto en el retail y antecedentes recientes
El cierre en Mendoza no es un hecho aislado. En los últimos meses, VEA bajó sus persianas en algunas sucursales de varias provincias.
En total, son cinco los locales de VEA que dejaron de operar en Argentina, generando alerta en el sector y preocupación entre los consumidores por la reducción de alternativas de compra cercanas.
En paralelo, en Chile, Cencosud implementó despidos masivos en octubre, afectando cerca de 1.000 trabajadores de sus cadenas Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris, según reportes sindicales locales.
Cencosud en cifras
A pesar de los cierres, Cencosud mantiene una fuerte presencia nacional, con 279 supermercados y 28 mayoristas que suman 567.798 m² de sala de ventas, 60 tiendas de mejoramiento del hogar (385.455 m²) y 22 centros comerciales con 745.356 m² de GLA, que registraron 11,6 millones de visitas hasta junio de 2025. En el último año, la compañía facturó cerca de US$ 3.400 millones en Argentina.
Reorganización y perspectiva sindical
Las autoridades del CEC insistieron en la necesidad de un diálogo con la empresa para preservar los puestos laborales y evitar que esta situación se replique en otras sucursales de la provincia. “Nuestro objetivo central es proteger el empleo y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, señalaron.
El cierre de la sucursal de Guaymallén evidencia una reconfiguración de VEA que abarca varias provincias y que, según especialistas, refleja la necesidad de optimizar costos y operaciones en un contexto económico desafiante para el retail argentino.