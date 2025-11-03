Cierran una sucursal clave del supermercado VEA en Mendoza

Cencosud, uno de los principales actores del retail en América del Sur, continúa con su proceso de reorganización en Argentina. El supermercado VEA de Guaymallén, Mendoza, cerró de manera inesperada, convirtiéndose en el quinto local de la cadena en cesar operaciones en el país. La medida generó preocupación entre sindicatos, empleados y consumidores, y volvió a poner el foco en la estrategia de ajuste de la compañía.