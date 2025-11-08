Secciones
Retocarse los párpados es la cirugía estética más popular entre lo hombres

En el ranking que se estableció a partir de los informes de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el podio lo completan la liposucción y la cirugía de nariz.

Retocarse los párpados es la cirugía estética más popular entre lo hombres

Hace 36 Min
Hace 36 Min

La concepción de que los hombres no se someten a cirugías estéticas está cambiando radicalmente. Las mujeres siguen siendo mayoría, pero el crecimiento de la demanda masculina es una tendencia que cada vez tiene más fuerza y se sostiene en los procedimientos de cirugía estética a nivel global. En algunos países, se estima que la proporción es de alrededor de 60% mujeres y 40% hombres en el total de procedimientos estéticos (incluyendo los no quirúrgicos).

La concepción social cambió por muchos factores. En el ámbito laboral existe una presión: verse viejo puede resultar en una pérdida de éxito o relevancia frente a colegas más jóvenes. La gente trabaja hasta edades más avanzadas, gracias a procedimientos como la blefaroplastia o el Botox que ayudan a los hombres a no quedar relegados.

También contribuyó a la modificación que más figuras públicas masculinas (actores, empresarios, atletas) optan por tratamientos estéticos, aunque no lo hagan público, hay varios que sí lo hicieron, eso muestra que la preocupación por el aspecto físico no tiene género y contribuye a romper el tabú.

Los procedimientos son menos invasivos. Si bien la blefaroplastia (cirugía de párpados) requiere una intervención quirúrgica, el procedimiento no es muy complejo. “Es una cirugía que dentro de lo que sería todo el aspecto de las cirugías plásticas, es de fácil realización con resultados que acostumbran a ser siempre muy satisfactorios y con escasas complicaciones. Esto anima mucho a los pacientes a hacérselo”, describe el presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de España, Joan Fontdevila. La blefaroplastia se suele hacer con anestesia local y en ocasiones con sedación, pero es de carácter ambulatorio, por lo que el paciente se va a su casa ese mismo día.

En conclusión, la vieja concepción está en franca retirada. Los hombres están priorizando la confianza en sí mismos, la relevancia profesional y la corrección de inseguridades específicas, viéndolo como una inversión en su bienestar general. 

Las cirugías más solicitadas (según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética)

Mujeres
1°Liposucción
2°Aumento de Mamas
3°Blefaroplastia (Cirugía de Párpados)
4°Abdominoplastia
5°Mastopexia (Levantamiento de Mamas)

Hombres
1°Blefaroplastia (Cirugía de Párpados)
2°Liposucción
3°Rinoplastia (Cirugía de Nariz)
4°Cirugía de Orejas (Otoplastia)
5°Abdominoplastia o Ginecomastia (reducción mamaria masculina)

