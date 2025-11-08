Retocarse los párpados es la cirugía estética más popular entre lo hombres

También contribuyó a la modificación que más figuras públicas masculinas (actores, empresarios, atletas) optan por tratamientos estéticos, aunque no lo hagan público, hay varios que sí lo hicieron, eso muestra que la preocupación por el aspecto físico no tiene género y contribuye a romper el tabú.



Los procedimientos son menos invasivos. Si bien la blefaroplastia (cirugía de párpados) requiere una intervención quirúrgica, el procedimiento no es muy complejo. “Es una cirugía que dentro de lo que sería todo el aspecto de las cirugías plásticas, es de fácil realización con resultados que acostumbran a ser siempre muy satisfactorios y con escasas complicaciones. Esto anima mucho a los pacientes a hacérselo”, describe el presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de España, Joan Fontdevila. La blefaroplastia se suele hacer con anestesia local y en ocasiones con sedación, pero es de carácter ambulatorio, por lo que el paciente se va a su casa ese mismo día.