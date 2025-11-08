El apretado puede formar parte de una dieta saludable si se siguen los consejos de Harvard

La recomendación principal es que el sandwich sea preparado por quien lo va a comer. Así se evitarán los azúcares, sal y grasas saturadas que tienen los preparados en máquinas y que se compran en los kioscos. En este punto, vale recalcar que un alimento como éste es fácil de transportar, mucho más que una vianda de comida, que suele considerarse más nutritiva que el sandwich.