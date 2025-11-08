El apretado puede formar parte de una dieta saludable si se siguen los consejos de Harvard

El apretado o sandwich suele portar un manto de desprestigio. Pocos lo consideran para incluírlo en la dieta diaria por considerarlo poco nutritivo. Sin embargo, puede ser altamente saludable, siempre y cuando, se sigan las pautas científicas elaboradas por la Harvard School of Public Health, el segmento de profesionales de la universidad de Massachusetts que se centra en la investigación de la salud.
La recomendación principal es que el sandwich sea preparado por quien lo va a comer. Así se evitarán los azúcares, sal y grasas saturadas que tienen los preparados en máquinas y que se compran en los kioscos. En este punto, vale recalcar que un alimento como éste es fácil de transportar, mucho más que una vianda de comida, que suele considerarse más nutritiva que el sandwich.
Por eso es fundamental, para que esa practicidad sea explotada al máximo, respetar el armado correcto del alimento lo que lo hará bueno para la salud. El sandwich bien diseñado aportará entre 5% y 10% de las calorías diarias recomendadas. El desglose que propuesto desde Havard es: 55 % de carbohidratos, 15 de proteínas y 30 de grasas saludables. Así se obtendrá una comida completa, saciante y fácil de llevar.
Ingredientes
Que el pan no sea blanco es lo mejor. Será perfecto sí es integral o de salvado de avena. Para darle sabor se puede usar aceite de oliva. Incluso la meta de saborizarlo dará más beneficios nutricionales si por ejemplo se agregan ingredientes funcionales como cúrcuma, té verde y subproductos de frutas que potencian las propiedades antioxidantes del pan y prolongan su vida útil.
Las salsas y aderezos procesados deben reemplazarse por algún pesto casero. La proteína es considerada casi la plenitud del preparado. Para que el sandwich sea saludable hay una nutrida lista de ingredientes: huevo, atún, pechuga de pollo, humus, tofu, queso fresco.
En cuanto a las verduras no hay que limitarse a la tradicional lechuga. Aquí sucede lo mismo que con la proteína: las opciones son casi ilimitadas. Espinacas, zanahoria rallada, champiñones, tomate, pepino, pepinillos, calabaza a la plancha y cebolla forman parte del armado del sandwich perfectamente saludable.